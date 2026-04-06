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佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇6日作客華盛頓迎戰國民隊，先發投手佐佐木朗希主投5局用90球，被敲5支安打、失6分，另有5次三振、3次四壞保送，最終無關勝敗。

儘管道奇一度陷入落後，但靠著打線後續反攻，終場以8比6逆轉勝，避免讓佐佐木吞下本季第2敗；賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍給予子弟兵正面評價，直言：「就我個人的看法，整體來說，我認為這是一場還不錯的先發。」

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佐佐木此役以本季首勝為目標登板，前2局都沒有失分，開局內容頗為穩定；他賽後談到前段投球節奏時表示：「因為對手相對比較積極出棒，所以即使有些打者沒打好球，我還是能在前段用較少球數拿下出局數。」

道奇在3局上靠著大谷翔平開轟，一發陽春砲先馳得點，不過佐佐木在3局下立刻遭遇亂流，被賈西亞（Luis Garcia Jr.）轟出逆轉2分砲；這一球是偏高的四縫線速球，被對手紮實送往右中外野。

真正的失血發生在4局下，兩出局二壘有人時，魯伊茲（Keibert Ruiz）擊出的球打中一壘壘包後高高彈起，越過一壘手佛里曼（Freddie Freeman）形成安打，也讓佐佐木吞下帶有些許不走運成分的第3分失分。

接著他又被泰納（Jose Tena）敲出安打，隨後在兩出局一、二壘有人的情況下，被伍德（James Wood）將一顆進壘位置偏甜的指叉球掃向左中間全壘打牆外，再掉分數。

即使帳面上失掉6分，羅伯斯仍認為佐佐木的投球內容不像比分呈現得那麼糟；他表示：「如果那些偏高的球能重來，當然會更好，但整體來說，我認為他做得不錯。」

羅伯斯進一步指出：「也許有人看到比分會有意見，但如果那顆打到壘包的球沒有碰到壘包，這場先發的結果或許就會不同；就我個人的看法，整體來說，我認為這是一場還不錯的先發。」

佐佐木在5局下回穩，讓國民3上3下，投完5局時用球數來到90球，隨後未再續投第6局。

對此羅伯斯也強調：「朗希能夠投完5局，這一點非常重要。」他也補充說：「在那一局（第4局）之前，他投得非常有效率，實際內容並沒有記分卡上看起來那麼糟。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平佐佐木朗希

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