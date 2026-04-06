大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平6日作客國民之戰，3局上轟出本季第2支全壘打，幫助球隊先馳得點；他全場4打數2安打、貢獻2分打點，打擊率升至2成73，還將連續上壘場次推進到40場；賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚，這是大谷本季至今「最好的一次揮棒」。

大谷此役第3局鎖定前讀賣巨人洋投葛里芬（Foster Griffin）一顆偏低卡特球，直接掃向中外野方向，形成一發陽春砲。

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438 feet from Shohei. pic.twitter.com/d1W2fMJLdc — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 5, 2026

這支全壘打飛行距離達438英尺，擊球初速114.6英里，仰角26度，根據數據顯示，無論放在哪一座大聯盟球場都會是一發全壘打，展現十足怪力。

談到大谷這一轟，羅伯斯賽後表示，「我覺得今天是很好的一天，希望到了多倫多客場之旅也能延續下去。」對於這支全壘打的內容，他更進一步稱讚，「面對左投手，他把球打向整個球場，我認為那是他今年最好的一次揮棒。」

8局上道奇在追回最多5分落後、追成平手後，大谷面對右投比特（Clayton Beeter）擊出左外野高飛犧牲打，替球隊打回超前分，成為逆轉勝重要功臣。

Kyle for the tie, Shohei for the lead! pic.twitter.com/cypgu6SuHH — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 5, 2026

值得一提的是，大谷靠著這場比賽再度上壘，將個人連續上壘場次推進到40場，不僅改寫生涯最長紀錄，也追平鈴木一朗2004年寫下的日本球員史上第2長紀錄；目前日本球員史上最長連續上壘紀錄，仍由鈴木一朗在2009年所締造的43場保持。

羅伯斯也特別談到大谷持續上壘的重要性，「這非常重要，因為對手都帶著高度警戒來面對他，所以他也必須能夠確實選到四壞球，不管是靠安打還是保送，持續上壘都非常重要；在大聯盟連續40場上壘，是一項不可思議的紀錄，也是努力累積出來的成果。」

此役道奇最終以8比6擊敗國民，即使先發投手佐佐木朗希失掉6分，寫下旅美、旅日生涯合計最慘失分紀錄，球隊仍在一度落後5分情況下強勢翻盤，收下本季第2次同一系列賽3連勝。