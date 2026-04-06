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佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今（6日）在客場交手華盛頓國民，日籍投手佐佐木朗希迎來本季第2場先發，卻遭遇亂流，主投5局失掉生涯單場新高6分責失；不過道奇打線後段展現驚人火力，在落後5分的情況下強勢反撲，終場以8比6逆轉勝出，完成3連戰橫掃。

佐佐木此役開局狀況不穩，面對國民打線一籌莫展，總計投5局用90球，其中57球為好球，被敲5支安打，包括2發全壘打，另有3次四壞保送、送出5次三振，失掉6分責失；繼上周初登板對克里夫蘭守護者投出4局以上僅失1分的內容後，這場先發未能再往前邁進一步。

不過，道奇打線在佐佐木退場後沒有放棄，6局上拉辛（Dalton Rushing）轟出2分砲，先替球隊追回分數；8局上，道奇再度發動猛攻，靠著艾斯皮納爾（Santiago Espinal）敲出2分打點安打，接著塔克（Kyle Tucker）擊出帶有1分打點的野手選擇，再加上大谷翔平的高飛犧牲打，一口氣灌進4分，成功翻轉戰局。

這也是道奇自2025年4月2日以來最大的一場逆轉勝，當時他們同樣是在落後5分的局面下，最終以6比5擊敗亞特蘭大勇士。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平佐佐木朗希

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