王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

▲王楚欽奪下ITTF世界盃桌球賽男單冠軍。（圖／新華社資料照）

記者杜奕君／綜合報導

世界排名第一的中國桌球名將王楚欽，今晚在2026年澳門世界盃男單冠軍戰上演驚奇逆轉秀。面對18歲日本新星松島輝空，王楚欽在局數2比3落後的情況下穩住陣腳，歷經1小時13分的高強度拉鋸，最終以9比11、18比16、11比8、11比13、8比11、11比4、11比8，總局數4比3帶走勝利。繼去年在杜哈世界錦標賽奪冠後，他再添一座世界盃冠軍，生涯榮譽只差奧運金牌就能完成大滿貫。

回顧本屆賽事，王楚欽可說是一路闖關。16強戰對上法國好手「眼鏡弟」F．勒布朗，他在先失優勢下連拿關鍵局數，以4比2反敗為勝；8強面對斯洛維尼亞一哥約基奇更是驚濤駭浪，不僅一度以1比3落後，第5局還曾陷入6比9危機，最終硬是連勝兩局驚險挺進4強，展現世界第一的抗壓能力。

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決賽再碰近期狀況火燙的松島輝空，王楚欽開局並不順利，雙方你來我往多次拉鋸。關鍵第6局與決勝局，他在比數僵持時連續搶攻成功，打出決定性的得分潮，最終以11比8鎖定勝局。

女子組方面，同日上演排名前兩名的對決，世界球后孫穎莎以11比9、11比8、13比11、8比11、11比7，總局數4比1力退王曼昱，完成世界盃史無前例的三連霸壯舉。