悍將延長賽逆轉5比4勝！兄弟改寫球團史開季最速6敗紀錄

▲中華職棒37年，中信兄弟vs富邦悍將-張育成 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將與中信兄弟6日在新莊球場交手，兩隊激戰到延長賽以4比4平手，范國宸10局下關鍵安打串連攻勢，林岳谷再見高飛犧牲打助悍將以5比4獲勝。同時兄弟5連敗，締造中信球團史開季最速6敗紀錄。

感冒休兵一天後歸隊的富邦悍將洋將邦力多，1局下靠保送上壘，隨後范國宸轟出本季第3轟，兩分砲助悍將先馳得點。目前范國宸與陳晨威並列全壘打王。

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兄弟2局上展開反攻，黃韋盛安打上壘後，王政順掃出二壘安打追回1分；3局上攻勢再起，許庭綸跑出內野安打，江坤宇藉由捕手林岱安失誤上壘，王威晨轟出3分砲，一棒將比數超前為4比2。

張育成在3局下回敬一發陽春砲，將比數追近至3比4。王念好8局下代打建功1出局掃二壘安打，戴培峰擊出滾地球將跑者攻佔三壘，葉子霆適時安打攻下追平分，不過他盜壘失敗也瓦解攻勢。



悍將先發投手江國豪主投2.1局，失4分（3責失），新秀石梓霖接手後投2.2局，送出3次三振，成功止住兄弟攻勢。李建勳、李吳永勤、張奕、曾峻岳接連登板穩住戰局，

兄弟先發投手鄭浩均主投6局，被敲6支安打，奪8次三振，失3分，優質先發。江忠城7局下接替，投出3保送製造滿壘危機，由陳冠穎接手製造滾地球止血。呂彥青8局下失1分救援失敗。李振昌9局下演出3上3下。

比賽戰線延長到10局上，悍將換上廖任磊登板，王政順10局上掃安打，岳東華保送，陳俊秀雙殺打，曾頌恩外角球遭到三振。總教練平野惠一上前與主審爭論。

李振昌10局下續投，范國宸敲出安打，攻佔一、三壘，林岳谷高飛犧牲打帶回致勝分，最終悍將以5比4氣走對手。

今年中信開季7戰狂吞6敗單獨墊底，刷新中信球團史最速6敗紀錄，過去紀錄是2017、18年的8戰6敗。

▲中華職棒37年，中信兄弟vs富邦悍將-范國宸 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華職棒37年，中信兄弟vs富邦悍將-王威晨 。（圖／記者黃克翔攝）