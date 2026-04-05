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快訊／勇士末節大崩盤只拿9分　領航猿PLG例行賽封王

▲領航猿盧峻翔、阿提諾。（圖／PLG提供）

▲領航猿盧峻翔帶傷替補出擊，幫助球隊例行賽成功封王。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便前3節打完還處於6分落後的不利局面，桃園璞園領航猿在末節上演強勢發揮，在對手台北富邦勇士手感「迷航」，末節前18次出手僅中1球，領航猿單節打出27比9猛攻逆轉，領航猿99比87完成逆轉勝，在2025-26賽季例行賽封王，領航猿除了拿下季後賽頭號種子，也確定連續3季都將挺進年度總冠軍賽。

領航猿5日進行台中洲際迷你蛋第2場主場賽事，此戰對手則為勇士，也是「野獸」林志傑退役之前最後一次造訪台中出賽，賽前領航猿也送上致敬影片，包括領航猿發言人「台灣飛人」陳信安也入鏡獻上祝福。

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不過開賽卻是勇士佔得上風，領航猿此戰王牌一哥「夜王」盧峻翔帶傷從替補出發，但前3節打完勇士在古德溫領軍下，取得6分領先。

末節領航猿則是攻守兩端火力全開，打出一波16比1猛攻，白曜誠、盧峻翔以及阿提諾連續強攻，讓球隊逆轉88比79領先。

反觀勇士則是單節前18投只中1球，最終領航猿末節打出27比9瘋狂逆襲，最終以99比87奪勝，領航猿也確定本季拿下聯盟例行賽第1名，以頭號種子身分晉級季後賽，也是連3季勇闖年度總冠軍賽，並且取得下賽季參與EASL東超聯賽門票。

此戰領航猿以阿提諾拿下26分、12籃板最佳，盧峻翔替補貢獻23分、3籃板、3助攻，伯朗16分、9籃板、2抄截、5阻攻。

末節「大崩盤」吞敗的勇士方面，以古德溫32分、8籃板、2助攻、3抄截最佳，莫巴耶13分，林志傑則是5分、2籃板、2助攻作收。

▲領航猿盧峻翔、阿提諾。（圖／PLG提供）

▲阿提諾成為球隊此戰逆轉勝關鍵功臣。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG領航猿盧峻翔林志傑野獸夜王台籃

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