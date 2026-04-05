劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

▲林哲瑄球員生涯最終戰，從小就是富邦鐵粉的隊友劉承佑自費購買相關周邊商品，到場為學長獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將5日為林哲瑄舉辦引退賽，去年第二輪加入球隊的年輕投手劉承佑，從小就是悍將球迷，追隨偶像長達10年，如今卻在進入職棒後不久就迎來偶像引退，讓他直呼「感覺真的不一樣」。他不僅到場見證，更自掏腰包花了7千多元買周邊力挺，還被林哲瑄「小唸」要好好投資自己。

談到偶像即將告別球場，劉承佑難掩情緒，「明天一定會哭」，至於5日引退賽這天則還要看現場氣氛。他表示，雖然未來仍能在球隊中看到林哲瑄轉任教練，但感受完全不同，「看到他在場上打球，跟當教練的感覺真的不一樣，就算每天都見得到，還是會想看他打球的樣子。」

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對於林哲瑄備戰引退賽的態度，劉承佑也印象深刻，「他真的很認真，每天都很早到球場做重量、打擊訓練，也常看到他在特打。」至於守備，他笑說，「守備根本不用練，本來就很強。」

▲林哲瑄球員生涯最終戰，從小就是富邦鐵粉的隊友劉承佑自費購買相關周邊商品，到場為學長獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）

身為「鐵粉」，劉承佑這次也難得大手筆購入周邊商品，包含球衣、T-Shirt、公仔，以及幫媽媽買的帽子等，「打折後花了7千多元，這是我第一次自己買這麼多。」林哲瑄在賽前空檔與劉承佑合照，被問花了多少錢，聽聞7千元林哲瑄驚呼，劉承佑笑回，「這是投資自己。」林哲瑄說，「我是這樣教你的嗎？我不是叫你拿去買ETF0050。」劉承佑簡短回應，「有！」面對媒體提問劉承佑再次強調，「有有有，我有買！」

回憶與偶像的緣分，劉承佑表示，從義大時期就開始關注林哲瑄，「至少看了10年了。」一開始覺得對方比較難以親近、不太敢接近，但實際認識後改觀，「他人真的很好，認識之後更喜歡他了。」

從球迷變成隊友，再到見證偶像引退，劉承佑用行動與回憶表達支持，也為這段跨越10年的追隨故事，留下屬於自己的珍貴篇章。

▲林哲瑄球員生涯最終戰，從小就是富邦鐵粉的隊友劉承佑自費購買相關周邊商品，到場為學長獻上祝福。（圖／記者李毓康攝）