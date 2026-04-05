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郭郁政6局68球僅被敲1安無失分　味全靠張祐銘再見保送2比1勝台鋼

▲味全龍郭郁政。（圖／味全龍）

▲味全龍郭郁政。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／天母報導

味全龍5日在天母主場續戰台鋼雄鷹，雙方此役上演精彩的本土投手戰，味全龍先發郭郁政主投6局無失分，台鋼黃子鵬也繳出8局失1分的超好投；味全雖在9上被台鋼追平，但9下靠小將張祐銘在一出局滿壘時的再見保送，最終以2比1力退台鋼，捍衛主場。

本場比賽雙方皆派出本土強投掛帥先發，由味全龍郭郁政對決台鋼雄鷹黃子鵬；前5局雙方上演極致的投手大戰，計分板上掛滿鴨蛋。

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台鋼雄鷹打線在郭郁政的精準控球壓制下，前5局皆是3上3下一籌莫展；味全龍雖在3局下靠著蔣少宏、王順和接連敲安攻佔得點圈，但也未能適時擊出致命一擊，雙方0比0僵持不下。

戰局來到6局下終於出現轉捩點，面對台鋼先發黃子鵬，味全龍王順和率先遭到觸身球保送上壘，緊接著張政禹敲出安打串聯攻勢。

隨後上場的陳子豪把握住一、三壘有人的得分大好機會，擊出帶有1分打點的高飛犧牲打，幫助味全龍以1比0先馳得點，打破平手僵局。

味全先發投手郭郁政今天展現極高的投球效率，先發6局僅用了68球，只被敲出1支零星安打無失分，沒有投出保送也沒有三振，表現堪稱完美。

味全龍牛棚隨後啟動，7、8兩局林子昱、陳冠偉接力登板力保不失，但第9局終結者林凱威卻意外出狀況；代打王博玄、陳文杰一出局後輪番敲安，曾子佑雖遭解決，但下一棒吳念庭選到保送，形成兩出局滿壘，緊接著重砲魔鷹在2好1壞球數劣勢下硬是選到保送，三壘跑者回來得分，雙方1比1回到原點。

9局下台鋼雄鷹將黃子鵬換下場，由許育銘上場接替；黃子鵬今天先發8局只用84球，被敲5安責失1分，送出4次三振1次保送，無關勝敗。

首棒打者郭天信觸身球上壘後，朱育賢游擊飛球遭接殺，隨後一壘跑者郭天信盜壘成功（連18次成功），緊接著郭天信再發動盜壘（連19次成功），後面劉基鴻、劉俊緯都遭敬遠，最終張祐銘選到再見保送，味全2比1驚險奪勝。

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、台鋼雄鷹、郭郁政

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