洪總讚越來越有大將之風　陳宇宏從黃子鵬身上學沉穩

▲陳宇宏。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／天母報導

台鋼雄鷹昨（4日）作客味全龍，在一度0比6落後的不利局面下，最終以7比6上演逆轉勝，其中中繼投手陳宇宏投2.1局無失分、成功穩住戰局，成為關鍵功臣之一；總教練洪一中賽後更點名稱讚他「越來越有大將之風」。

對此陳宇宏今天受訪時表示，自己很清楚角色定位，就是在這樣的時刻挺身而出，盡量幫球隊吃下更多局數。

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談到前一役在球隊大比分落後時登板的心態與策略，陳宇宏表示，自己的角色本來就是在先發投手失分較多時接手，協助球隊保留牛棚戰力，尤其目前正值5連戰，更必須設法分擔投手群負擔。

接著他也坦言，原本希望能將第3局完整吃下來，但因為當時球隊追平比數、戰況轉趨膠著，才提前退場，讓他直呼有些可惜。

好投之後，洪一中特別稱讚他越來越有「大將之風」；不過陳宇宏面對這樣的肯定，仍展現冷靜態度，他表示，現在球季才剛開始，自己現階段更在意的是之後再碰上同樣打者時，該如何持續壓制。

他指出，過去兩年自己在開季階段的狀況都不錯，某種程度上也與對手經過幾個月後，還不熟悉自己的球路有關，「現在其實才第一個禮拜而已，過往兩年剛開季的時候也都比較順手，可能因為對手幾個月沒打到我的球，所以結果會比較好一點。」

隨後他也說，真正重要的是思考接下來第2次、第3次對戰時，該怎麼調整與應對，避免被對手掌握。

至於洪一中先前提到，陳宇宏在黃子鵬加入後、變速球進步明顯，陳宇宏則透露，自己從春訓開始就持續向黃子鵬以及一軍牛棚教練曾翊誠學習，無論是傳接球、觀察球質，都是吸收經驗的過程。

陳宇宏表示，從春訓起就幾乎每天與黃子鵬一起傳接球，不只是透過口頭請教，光是實際接球、觀察學長怎麼投，也是在學習；他也提到，曾翊誠教練加入後同樣給了自己很多幫助。

談到黃子鵬最值得學習之處，陳宇宏認為，最大的差別在於經驗累積所帶來的沉穩感；他說黃子鵬投起球來不會顯得著急，反而總是維持穩定節奏，「像我們年輕人可能求表現，有時候想表現，很多細節就沒有做好，但學長感覺就是穩穩的、沉著穩重。」

隨著近期在牛棚的角色越來越吃重，且經常要負擔跨局中繼任務，陳宇宏也透露，自己目前在體能維持上，仍是以先發投手的標準來要求自己，並與體能教練持續溝通調整方式。

他表示，自己現在的體能安排都是以先發投手模式維持，雖然賽後不會特別增加額外恢復流程，但賽前的體能訓練會拉得更長，「就是以先發的標準來看」，希望讓自己在需要時，隨時都能承擔更多局數。