雙北內戰！特攻狂轟出擊　「黑豹」阿巴西爆扣秀打爆國王

▲特攻阿巴西領軍在主場打爆國王。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻5日主場迎戰新北國王，這場「雙北內戰」卻在開賽就呈現一面倒局面，特攻團隊火力大爆發，國王卻是整場打來有氣無力，阿巴西第3節連續兩次抄截後快攻爆扣，一度幫助球隊領先多達32分，最終特攻以98比78痛宰國王，例行賽排名也成功「超車」國王，站上例行賽第4名。

特攻開賽團隊攻勢猛烈，打出一波17比7攻勢，反觀國王則是找不到投籃準星，直到首節中後段才逐漸加溫，國王靠著熊祥泰連續外線攻勢，一度追到僅兩分差，不過首節打完特攻仍以25比20穩住領先優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節國王一度要回領先優勢，但特攻仍靠著內馬強勢禁區3分打要回領先優勢，隨後國王雖然靠著杰倫強勢單打不斷追分。

但特攻「魔術師」林韋翰延續昨日火燙外線手感，又是三分球開火，隨後國王又是失誤連發，謝亞軒成功抄截後上籃得手，帶領球隊連拿6分，特攻靠著這波9比0攻勢，瞬間拉開46比31領先優勢。

隨後國王攻勢依舊沒有起色，特攻貝奇連拿5分，特攻趁勢拉開51比31的上半場最大領先優勢。國王僅能靠著沃許本、杰倫零星單打追分，半場打完特攻就以51比35壓制國王。

▲「黑豹」阿巴西連續兩度升空爆扣，讓主場球迷熱血沸騰。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，國王攻勢依舊沒有起色，特攻開局一波13比0攻勢，特攻已經拉開29分大幅領先，隨後國王更是兵敗如山倒，「黑豹」阿巴西連續兩度精彩抄截後上演爆扣，此節終了前2分9秒，拉開78比46的全場最大領先。

但國王此時總算回神，杰倫、熊祥泰又是連續三分球攻勢追回9分止血，但特攻主力射手謝亞軒也用三分球回敬對手，3節打完特攻仍以81比57大幅領先。

末節特攻持續穩住領先優勢，終場前5分8秒謝亞軒又是三分線外開火，讓領先回到27分之多，隨後雙方都是板凳出清，特攻靠著6人得分上雙的優勢火力加持，最終98比78拿下主場2連勝。

特攻全場以飛克拿下20分、15籃板最佳，阿巴西17分、9籃板、3助攻、2抄截，謝亞軒12分、6籃板、8助攻、5抄截。

國王方面以杰倫的25分、10籃板、4助攻最佳，沃許本15分、12籃板、2抄截，熊祥泰13分、4籃板、2抄截。

特攻贏球後，例行賽戰績追平國王，雙方同為16勝15敗，但由於對戰特攻取得絕對優勢，因此例行賽戰績站上第4位，國王則下滑至第5名。

▲特攻主力射手謝亞軒連兩戰表現出色幫助球隊奪勝。（圖／TPBL職籃提供）