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桃猿拚止敗調整打線！林子偉扛首棒　曾豪駒談本土輪值曾家輝延續

▲▼樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿5日作客富邦悍將新莊球場，力拚止住4連敗，打線也做出調整，由林子偉擔任第一棒。總教練曾豪駒說明調整原因，同時也透露本土輪值規劃，曾家輝確定獲得下一次先發機會。

談到林子偉扛第一棒，曾豪駒表示，「這幾場觀察打線，希望能有更好的串聯，林子偉近期上壘率不錯，希望前兩棒能夠上壘，讓中心棒次串聯攻勢。」

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適逢悍將球星林哲瑄引退賽，且同樣擔任第一棒，是否會有特別安排？曾豪駒笑說，「或許球員之間會有一些互動，也祝福他，他在球場上的貢獻，不管是守備還是打擊。」聽到林哲瑄希望能在中外野接到球，他也打趣表示，「我們最近很少打中外野。」

至於投手調度，曾豪駒談到曾家輝，「前一場確實把好的內容展現出來，春訓準備也很到位，可以看出他今年想進入輪值的企圖心。這場投完之後有很大成長，也找回之前的狀態，希望能持續維持。」

談到下一次輪值安排，曾豪駒直言，「我們還有其他人嗎？」他強調，希望曾家輝不只是一場好表現，「希望下一場能延續，不要只有一場好球，要能穩定。」

本土先發人選方面，他也點名劉家翔、陳克羿與林子崴，「最近讓他（林子崴）投短局數不是原本設定，他本來是負責長局數的角色。」

最後曾豪駒也提到，希望年輕球員能從每場比賽累積經驗，「每天身體狀況都不同，要學會在不同情況下掌控自己該做的事，不希望表現起伏太大。」

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