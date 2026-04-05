林安可連8戰敲安！卻兩度錯失當英雄機會　樂天宋家豪1局登板無失分

▲林安可。（圖／翻攝自X／you_Lions_35）



記者胡冠辰／綜合報導

埼玉西武獅5日在主場迎戰東北樂天金鷲，靠著桑原將志3局下轟出轉隊後首發全壘打追平，不過球隊在延長賽10局、11局與12局3度錯失再見機會，最終以1比1握手言和；西武苦吞4連不勝，戰績來到2勝6敗1和。

西武此戰由平良海馬掛帥先發，他延續開季好狀態，前5局僅在首局因守備瑕疵失掉1分，之後一路封鎖樂天打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首局樂天由中島大輔敲安開啟攻勢，辰己涼介選到保送後，黑川史陽雖吞三振，但沃伊特（Luke Voit）擊出的中外野飛球造成西武守備失誤，讓樂天先馳得點。

不過西武很快在3局下還以顏色，桑原將志鎖定先發投手藤原聰大的球路，一棒掃向左外野看台，擊出個人轉戰西武後首轟，也將比數扳成1比1；桑原全場手感火燙，不僅敲出追平轟，還繳出猛打賞，成為西武打線最亮眼的焦點。

平良海馬此役投滿8局，用116球僅被敲2安，送出12次三振、3次四壞球，失1分且非責失，內容幾近完美。

從2局到5局，他連續解決12名打者，完全不給樂天任何突破機會；8局上更連飆3K，展現壓制力，只是西武打線未能提供更多火力支援，也讓他的優質先發最終無緣勝投。

西武最可惜的是延長賽屢次出現致勝契機卻無法把握；10局下桑原將志再敲二壘安打站上得點圈，古賀悠斗犧牲觸擊送上三壘，但林安可與仲三優太接連吞K，錯失最好的再見機會。

11局下渡部聖彌率先安打上壘，岸潤一郎短打推進，外崎修汰獲保送形成一、二壘有人，但源田壯亮敲出游擊滾地球形成雙殺，再度讓攻勢無功而返。

到了12局下，長谷川信哉先遭接殺，桑原將志沿左外野線再敲二壘安打，無奈代打卡納里奧與林安可都擊出滾地球出局，西武最終只能接受1比1平手結果。

林安可此役5打數擊出1安打（連8戰敲安），獲得1次保送，吞下1次三振，賽後打擊率為0.250；樂天台將宋家豪在11局下登板，總計後援1局用10球，被敲1安無失分，另有1次保送，最快球速147公里，防禦率降至1.93。