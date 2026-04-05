林哲瑄引退日暖心故事曝光　林子偉14年前旅美報到就收到兩箱禮物

▲中職林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄5日迎來引退賽，樂天桃猿林子偉擔任第一棒。賽前他透露，旅美初期曾受到林哲瑄暖心照顧，留下深刻印象。

林子偉回憶，2012年剛到美國報到時，房間裡已經放著兩箱衣物與生活用品，「翻譯（江肇軒）跟我說是林哲瑄留給我的。」不僅如此，兩人初次見面時一起吃飯也是由林哲瑄請客，「我很尊重他，所以我後來對學弟也是這樣，受到學長照顧，也想把這份心意傳承下去。」他也提到，之後像是劉致榮旅美時，他同樣給予照顧。

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林子偉還記得報到當天與林哲瑄一起用餐，「他還帶我去Olive Garden吃義大利麵，我還問他怎麼點餐，本來想各自付錢，結果他直接幫我付了，真的很窩心。」兩人隔天還一起練球，不過隨後林哲瑄就升上大聯盟，短暫的相處也畫下句點。

這段過往，林子偉選在林哲瑄引退這一天公開分享，格外具有意義。林子偉擔任桃猿第一棒身為當天首位登場打者，他也幽默回應林哲瑄賽前「想在中外野接球」的願望，「我會打滾地安打啦，打飛球不可能安打，一定會被接到。如果是飛球就一定要過牆，他判斷真的太好了，不管現在幾歲，判斷還是一樣好。」