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古林睿煬飆153公里守成　火腿8比2痛擊歐力士、追平23年隊史轟紀錄

▲ 古林睿煬關門登板火球連發，球速突破160公里成全場焦點。 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

▲ 古林睿煬 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士今（5日）主場續戰歐力士展現勢如破竹的氣勢，靠著團隊猛烈的長打火力，以及先發投手有原航平的優質好投，終場以8比2痛擊猛牛；此役不僅讓火腿順利收下4連勝，更一舉追平了懸宕23年的隊史全壘打紀錄。

臺灣旅日強投古林睿煬在休息3天後，於此役9局上半迎來本季第3度登板，在球隊握有6分大幅領先的局面下，古林展現了強大的壓制力。

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面對歐力士首名強打森友哉，古林毫無保留，開局第1球便狂飆出本場最快的153公里速球，最終僅用4球就讓對手擊出捕手上方飛球遭接殺。

儘管隨後對中川圭太投出四壞球保送，但他迅速調整投球節奏，先是賞給野口智哉一次三振，接著再讓代打的洋砲希莫（Bob Seymour）擊出三壘方向滾地球刺殺出局，順利結束比賽。

總計古林睿煬本場後援1局，共用15球，力保不失分且未挨任何安打，並送出1K與1保送；這不僅是他連續兩場出賽寫下無失分表現，也讓個人的賽季防禦率進一步下修至3.38。

火腿隊的暴力打線是本場比賽的另一大亮點，7局下半重砲手萬波中正大棒一揮，掃出一發左外野方向的3分打點全壘打，這關鍵的一擊成功帶領球隊追平了2003年所締造的「開季連續9場比賽開轟」隊史紀錄。

8局下半，捕手田宮裕涼也敲出個人本季首轟錦上添花，開季至今僅短短9場比賽，火腿團隊已瘋狂累積22發全壘打，展現出令對手膽寒的破壞力。

重披火腿戰袍的有原航平今天也展現了昔日王牌的價值，他掛帥主投7局僅丟掉2分，成功凍結歐力士打線。

關鍵字： 古林睿煬、北海道日本火腿鬥士、羅德海洋、日本職棒、NPB

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