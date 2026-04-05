馬刺11連勝遭無情終結　金塊約基奇轟40分率隊8連勝

記者杜奕君／綜合報導

本賽季NBA兩大「年度MVP」熱門候選人約基奇（Nikola Jokic）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）5日交鋒，「小丑」約基奇繳出40分、8籃板、13助攻接近大三元數據，加上延長賽連續兩度吃掉「法國怪物」溫班亞瑪建功，金塊最終以136比134斬斷馬刺11連勝，金塊也喜迎8連勝，目前距離西區第3名洛杉磯湖人僅剩半場勝差。

西區雙雄馬刺、金塊今日正面對決，黑衫軍踢館金塊主場，開賽就火力全開，團隊首節轟下43分，也以7分之差領先地主金塊。

金塊則在一哥約基奇領軍下，3節打完追到僅4分差距，末節雙方一路拉鋸，馬刺瓦塞爾（Devin Vassell）終場前45.8秒一次精彩空中接力，拉開4分領先。

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但金塊不放棄追分希望，約基奇先是兩罰俱中，隨後金塊又成功守住馬刺下一波進攻，終場前6.2秒，金塊主力前鋒戈登（Aaron Gordon）強勢扣籃得手，雙方戰平。加上馬刺最後進攻溫班亞瑪未能命中，雙方戰成124比124進入延長賽。

進入延長賽金塊氣勢大振，在雙方一路拉鋸下，終場前9.8秒約基奇成功拋射吃掉溫班亞瑪奠定勝果，最終馬刺反撲為時已晚，金塊就以兩分之差贏球，除了斬斷馬刺11連勝，團隊也收下8連勝佳績。

金塊此戰6人得分上雙，以約基奇拿下40分、8籃板、13助攻、3阻攻表現最佳，布朗（Christian Braun）21分、8籃板、4助攻，莫瑞（Jamal Murray）則是15分、4籃板、10助攻。

馬刺雖然11連勝遭到終止，但此戰全隊仍有7人得分達雙位數，溫班亞瑪拿下34分、18籃板、7助攻、5阻攻，卡索（Stephon Castle）20分、5籃板、9助攻。

▲金塊約基奇轟下40分率隊8連勝。（圖／路透）