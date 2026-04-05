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「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

記者胡冠辰／天母報導

「費嫂」來啦！Hanna Fairchild今（5日）受邀現身味全龍主場，不僅將參與應援活動，也將擔任開球嘉賓；來到臺灣的她聯訪時難掩興奮心情，直言最想朝聖的美食就是鼎泰豐，另外也很期待喝到「真正的臺灣珍珠奶茶」。

Hanna表示，鼎泰豐在美國非常有名，但她一直認為既然來到臺灣，當然要親自品嚐看看，「因為鼎泰豐就是來自臺灣，她很想在臺灣能夠吃到。」除了美食之外，她也提到，雖然在美國也喝得到珍珠奶茶，但仍很想試試臺灣在地口味有什麼不同。

▲Hanna Fairchild。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲Hanna Fairchild。（圖／記者呂佳賢攝）

除了品嚐美食，Hanna此行另一大重點就是親自感受臺灣球場文化；她回憶先前在經典賽期間見識過臺式應援，形容那是一段「非常感動、甚至有點不真實」的經驗，原因就在於現場有非常多臺灣球迷，讓她感受到滿滿能量與熱情支持。

而談到開球任務，Hanna坦言其實有些緊張，因為這是她第一次替球隊擔任開球嘉賓；她透露出發來台前就在西雅圖先做了一些練習，Stuart Fairchild的爸爸也有陪她到少棒球場訓練，並教她一些投球技巧。

她笑說，自己不確定是否有辦法投出「145公里快速球」，但希望至少能夠把球順利投進好球帶，也替這場開球增添不少輕鬆氣氛。

對於這趟臺灣行，Hanna也直呼非常榮幸，感謝味全龍給她這次難得機會，讓她能夠來到球場與球迷見面；她表示接下來還安排了不少有趣行程，也希望能把握時間探索更多台灣不同的體驗與美食。

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、台鋼雄鷹、費爾柴德、經典賽、費嫂影音

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