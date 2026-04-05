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菜鳥學弟喊話終戰4安打！林哲瑄笑回：再接一顆球、安打一支就好

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄5日迎來引退賽，他賽前談到最後一次以球員身份上場的期待，笑說「希望至少接到一顆球」，展現輕鬆又真誠的一面。

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰，賽前與高國輝教練握手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰，賽前與高國輝教練握手致意。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

林哲瑄表示，對於比賽內容沒有特別設定，「我希望就是盡量有球打來，希望在外野可以接到高飛球，再接到一顆就好。」樂天桃猿打者要配合演出？他笑言，「要叫他們打過來其實很困難。」

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

站上打擊區會是什麼感覺？他坦言「還不知道」，但笑說自己仍像球員，「我會問他們『我像教練嗎？』大家都說不像。」訪問時隊友范國宸經過，他再次詢問，對方也笑著搖頭。

談到與隊友的相處，林哲瑄相當享受，「大家打成一片，今天還能再最後享受一次，會是很棒的回憶。」他也提到，賽前正式打擊練習甚至有點生疏，「好像還要戴頭盔，因為平常沒在練，有點忘記了。」

此外，菜鳥學弟劉承佑開玩笑要求他單場4安包含1轟，他則笑回「一支安打就好，小小願望。」來球場的路上，他也和游霆崴、江國豪一路聊天說笑，「跟平常一樣，講幹話、聊球賽，很享受那段過程。」

面對即將到來的告別時刻，林哲瑄也提前為自己「打預防針」，「希望明天不要哭，去年已經哭過了，今年再哭會有點…」他透露，包括洋投羅力也提醒他要忍住情緒，「我會盡量Hold住。」

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林哲瑄富邦悍將引退賽職棒球員告別影音

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