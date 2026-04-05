林哲瑄自嘲衝刺第一次就拉傷　備戰引退賽每天重訓：真的要來了

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將5日在「新莊城堡」為林哲瑄舉辦引退賽，這段期間備戰引退賽，每天幾乎都重訓，但在進行衝刺時，第一次就拉傷，導致休息一個月。前一天還沒有特別感覺，經隊友陳真提醒有「特別的人」要來，他才感受到這一天真的要來了。

▲林哲瑄球員生涯最終戰，賽前與高國輝教練握手致意。（圖／記者李毓康攝）

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他在賽前以「球員身份」回歸球場，坦言相比教練角色，更懷念當球員的單純與自在，「當教練之後還是會比較想念當球員的時候，因為大家就是放鬆心情，把自己準備好比賽就OK了。」

▲林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

林哲瑄指出，教練與球員的最大不同，在於思考層面完全轉換，「教練要擔心的是大家，要去想他們該做什麼準備、什麼訓練對他們有幫助，這些都要去想，會比較累一點。」

即便轉任教練，他為了引退賽仍維持訓練習慣，「我每天幾乎都有做重量。」但因為需要協助球員，能留給自己的時間有限，「只能抓他們練球前的時間稍微打一下、做一下重量。」他也笑說，自己想維持速度還特地去衝刺，「結果第一次衝刺就拉傷了」，因此休息一個月進行復健與針灸。

談到即將迎來引退賽，他坦言原本沒有太大感覺，「昨天還在教練休息室開會、練球，覺得這一天還沒到。」直到隊友陳真透露有「特別的人」會到場，才突然有了真實感，「那時候就開始緊張，覺得真的要來了。」

▲林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

對於新莊球場，林哲瑄充滿情感，「在這裡有很多美好的回憶，不管好或壞，都是很棒的經歷。」生涯第10年能以球員身份再次踏上球場，他也直言，「是一件為我自己感到很驕傲的事情。」

▲林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）