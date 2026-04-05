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1號完美句點！林哲瑄終戰先發1番中外野　後藤光尊考慮很久也羨慕

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將5日在「新莊城堡」為林哲瑄舉辦引退賽，總教練後藤光尊賽前透露，其實在安排出場方式上考慮許久，最終決定讓他以「第一棒、中外野」先發，象徵性地用熟悉的位置與背號「1號」迎接生涯最後一戰。

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談到安排過程，後藤表示，「當然有想過很多，像是讓他在比賽後半段上場，或是代打、守備替補等方式。」不過最終仍回歸球員本身，「既然他的背號是1號，就讓他打第一棒、守中外野，在最熟悉的位置出場會比較好。」至於是否會讓林哲瑄打滿全場，後藤也坦言，「打滿整場可能會造成一些困擾」

後藤球員時期同樣曾穿上1號球衣，被問到是否因此勾起自己引退回憶時，他笑說，「我沒有辦過引退賽，很羨慕他。」

對於林哲瑄的評價，後藤給予高度肯定，「守備真的非常出色，現在還是完全可以守的。」雖然也笑稱打擊表現「看起來有些下滑」，但整體而言仍認為他是頂級外野手。對於球隊內是否有類似潛力的新生代球員，他則直言，「目前還沒有。」

此外，本場比賽富邦大董蔡明忠也將到場觀戰，被問到是否會帶來壓力時，後藤並未多談，僅說「那要好好打招呼。」

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰，賽前與高國輝教練握手致意。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林哲瑄富邦悍將引退賽後藤光尊新莊城堡

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