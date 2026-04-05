林昀儒男單4強惜敗松島輝空　世界盃再添銅牌與獎金3萬美金

▲林昀儒在桌球世界盃男單4強戰不敵松島揮空，仍收下銅牌殊榮。（圖／翻攝自ITTF官網）

記者杜奕君／綜合報導

ITTF桌球世界盃澳門站5日進行男單4強賽，台灣一哥林昀儒與18歲日本新星松島輝空激戰7局，歷時55分鐘，最終以比分依序為7比11、11比6、12比10、9比11、5比11、11比2、6比11，總局數3比4落敗並無緣冠軍戰，但林昀儒仍收下銅牌與3萬美元獎金。

這是林昀儒繼2019年後，再度站上世界盃男單4強舞台，也讓他成為台灣史上首位生涯累計兩面世界盃男單獎牌的選手。此戰落敗後，他無緣達成在世界盃、世錦賽與奧運三大賽皆闖進男單決賽的里程碑，但表現仍備受肯定。

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世界排名第7的林昀儒，過去國際賽6次對上松島輝空都能勝出，包括今年初杜哈冠軍賽8強直落四取勝，被視為對手剋星。松島此役前狀態火熱，連續擊敗南韓張禹珍與瑞典名將莫雷加德，展現強大衝擊力。

比賽開局松島率先加快節奏搶攻，首局先下一城。林昀儒隨即調整發接發策略，次局以連續正手搶攻扳平戰局。關鍵第3局，林昀儒在化解3個局點後連拿5分逆轉成功，一度取得聽牌優勢，展現「沉默刺客」的穩定度。

後段戰局出現拉鋸，松島在第4、第5局強勢反撲，第6局林昀儒火力全開追成平手。決勝第7局，松島多次以反手出擊破解林昀儒發球，成功守住領先。林昀儒最終飲恨止步4強，仍以銅牌為本屆世界盃畫下句點。