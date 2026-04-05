休季狂練守備、加練三壘　劉俊緯開季火燙獲葉總盛讚

▲劉俊緯。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍游擊手劉俊緯開季展現火燙手感，本季出賽5場不僅皆擔任先發，其中4場有安打進帳，甚至連全壘打與三壘安打都已雙雙出爐；對於這位新秀的表現，總教練葉君璋直言打擊本來就是球隊相中他的主因，而劉俊緯為了爭取更多上場空間，休賽季不僅找教練「特守」，更主動加練三壘位置。

葉總讚打擊有天分 點名守備仍有進步空間



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劉俊緯開季打擊表現亮眼，總教練葉君璋指出，他一直都算是「攻優於守」的選手，並給予高度評價：「從去年秋訓一直到今年整個春訓，他都針對守備在努力，打擊上他本來就有天分，也是我們當時選他的主要原因，攻擊應該會持續越來越好，如果可以讓自己的守備更好，我覺得他的機會會更多，對球隊的幫助會更大，現在看起來，他兩方面的調整狀況都很好。」

不過，葉總也點出劉俊緯在防守端仍有課題需要克服，「劉俊緯在高中守備可能就不是他的強項，所以有很多觀念、動作和守備範圍都有很大的空間進步，球隊也都有在幫他訓練，等於說這幾個月到現在，都從針對他的守備加強。」

休賽季狂特守 劉俊緯良性競爭：先贏過自己

深知防守是自己的弱項，劉俊緯透露，從去年賽季結束後就一直找教練特訓，「希望今年在守備上可以讓教練更安心，也在用我上會比較放心。」

對於新賽季獲得教練團青睞，屢次排入先發陣容，劉俊緯抱持著平常心面對：「派我上去就是盡力發揮吧，每場先發是誰都不一定，有自己的名字或沒有自己的名字都把自己準備好。」

至於葉總透露他有加練三壘，劉俊緯展現出高度的適應力表示：「我覺得基本上守哪裡，基本上差不多，游擊從小到大都守可能比較習慣，三壘高中有守過一段時間，所以適應上不會有太大的問題。」

而未來勢必將面臨與張政禹等人爭奪游擊大關，劉俊緯最後展現出成熟的競爭心態：「其實我不太會想說跟別人競爭，你先贏過今天的自己，然後把自己變得更好，就有機會上場。」