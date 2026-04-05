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勇士「咖哩大神」終於要復出　柯瑞6日戰火箭正式回歸

▲勇士柯瑞完成生涯里程碑，NBA總得分超越「狼王」賈奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞將於6日對上火箭之戰正式回歸。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

自1月底就因為「跑者膝」傷勢一路缺陣至今，金州勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）終於即將傷癒復出，預計將於6日對上休士頓火箭之戰正式回歸上陣。柯瑞受訪時坦言，自己原本以為膝蓋傷勢並不嚴重，最多10天就能恢復出賽，沒想到恢復狀況並不如想像中的快。

早在1月底就發現膝蓋不適狀況，當時柯瑞仍帶傷苦撐，但在1月30日時無法出賽，原先預計在明星賽後就能正式回歸，隨後卻發生恢復狀況不如預期，導致又傳出可能在3月才能回歸，而隨後則是一路延宕，直到4月初才要重新披掛上陣。

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柯瑞受訪時透露，「原本以為自己只會缺陣一周，最多到10天時間，但每當自己回到場上訓練，膝蓋都會出現一些狀況，導致復出一再受阻。」

柯瑞表示，「現在自己每天早上起床，都會先觀察一下膝蓋的整體狀況，但現在自己的狀況已經好了很多，就等實際恢復上場後，再看膝蓋的反饋狀況究竟如何。」

現年38歲的柯瑞，本季至今出賽39場，平均能繳出27.2分、3.5籃板、4.8助攻，整體三分球命中率仍有高達39.1%水準。

關鍵字： NBA勇士咖哩大神柯瑞回歸復出Stephen Curry

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