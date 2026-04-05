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龍隊名單異動！吉力吉撈膝傷下二軍休養　李凱威未先發葉總說明原因

▲吉力吉撈·鞏冠左膝酸痛，後續再做進一步檢查。（圖／味全龍）

▲吉力吉撈·鞏冠左膝酸痛。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／天母報導

味全龍昨（4日）迎戰台鋼雄鷹慘遭逆轉，陣中重砲吉力吉撈．鞏冠更在比賽中因左膝痠痛提前退場；龍隊今（5日）賽前進行一軍名單異動，總教練葉君璋提及吉力吉撈因膝蓋持續腫脹先降下二軍休養，而針對主戰二壘手李凱威近期的打擊低潮，葉總也點出關鍵原因在於「春訓不完整」，今日並未將他排在先發名單內。

吉力吉撈明赴醫檢查膝蓋　龍隊一軍名單2上2下

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龍隊今日賽前做出球員異動，將吉力吉撈．鞏冠與投手李致霖降下二軍，並拉上郭郁政、吳君奕兩名投手補充戰力。

談及吉力吉撈的傷勢狀況，葉君璋表示：「因為他的腳還在腫脹，所以就先移出名單讓他休息，預計明天會去醫院進一步檢查。」葉總強調，球季才剛開始不需要太急，現階段先確定膝蓋沒事才是最重要的；至於李致霖下放二軍，則是因近期投球狀況不太理想。

▲▼中職李凱威。（圖／記者李毓康攝）

▲李凱威。（圖／記者李毓康攝）

李凱威受腳傷拖累春訓　曾仁和牛棚練投漸入佳境

除了傷兵問題，龍隊打線今日也做出微調，近期陷入打擊低潮的李凱威並未先發；針對子弟兵的狀況，葉君璋解釋，主要與他春訓調整進度落後有關，「他其實今年春訓進度比較慢，因為腳有問題一直在復健，等於是從秋訓到春訓都有狀況，春訓是不完整的。」

雖然點出李凱威陷入低潮的原因，但葉總仍肯定他的守備與綜合價值：「除了打擊之外，他各方面其實都可以幫助到球隊，所以原本想說可以出賽就讓他出賽，但今天就先沒排在先發名單。」

此外，針對曾仁和今日在牛棚練投的狀況，葉君璋認為他整體狀況正漸入佳境：「越來越好的意思是說，他對自己的一些節奏跟各方面掌握得更好了；應該不會太久，很快就會開始出賽。」

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、台鋼雄鷹、棒球

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