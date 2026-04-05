3巨頭傷到只剩詹皇　湖人主帥瑞迪克：沒時間過度反應了

▲湖人兩大戰將連續傳出賽季報銷，主帥瑞迪克坦言沒時間過度反應。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人面臨季後賽最大危機！球隊王牌3巨頭唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）接連傳出因傷倒下，剩餘例行賽提前報銷，且季後賽是否能夠健康復出仍在未定之天。湖人目前戰績排名雖高居西區例行賽第3位，但季後賽可能面臨僅剩41歲詹姆斯（LeBron James）獨自帶隊，對此總教練瑞迪克（JJ Redick）坦言，「已經沒時間讓自己過度反應！」

湖人在瑞迪克接掌球隊兵符後，連兩季打出例行賽至少50勝佳績，但就在即將迎接季後賽到來之際，球隊卻在日前對上奧克拉荷馬雷霆之戰，一連折損包括唐西奇以及里夫斯兩位主力大將。

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「籃球金童」唐西奇是在比賽中遭遇左大腿拉傷的嚴峻傷勢，至於里夫斯則是爭搶籃板造成左側腹斜肌二級拉傷，兩人目前都確定剩餘例行賽提前報銷，至於季後賽開打後何時能夠歸隊，目前狀態不明。

湖人在氣勢一片大好情況下，3巨頭其中兩人倒下，季後賽面臨僅剩詹皇獨力帶隊窘況。對此，總教練瑞迪克表示，「自己已經沒有時間過度反應了，目前我的工作就是在第一時間找出可用之兵，並且將它們放在對的位置上，來獲取球賽勝利。」

後續湖人剩餘例行賽還有5場，加上5日丹佛金塊擊敗聖安東尼奧馬刺後，球隊拉出一波8連勝，目前金塊僅落後給湖人0.5場勝差，西區排名可能隨時都將改變，也讓紫金軍團面臨極大危機。