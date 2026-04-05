黃暐傑8局放火「心態沒安全感」 葉君璋認同洪總看王維中：太求好心切

▲味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍昨（4日）在天母主場遭到台鋼雄鷹上演驚天逆轉，在握有6分領先的大好局面下，比賽後半段牛棚未能守成，最終以6比7飲恨；龍隊主帥葉君璋今（5日）賽前談及8局上登板中繼失穩的黃暐傑，坦言主要問題出在「心態」，同時也點評了昨役碰頭的前子弟兵王維中，認為他表現其實不差，但「好壞落差有點大」。

黃暐傑8局放火 葉總直指「心態沒安全感」

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回顧昨役關鍵8局上，龍隊在6比3領先時換上黃暐傑後援，但他上場後卻無法止血，不僅被敲安，還接連投出保送讓對手攻佔滿壘；隨後台鋼靠著捕逸與紀慶然的關鍵安打，一舉將比分扳平，也把黃暐傑打退場。

針對黃暐傑昨天的表現，總教練葉君璋受訪時直言：「昨天看起來不是那麼穩定，我覺得重點還是心態上的一些問題。」

葉總進一步觀察指出，黃暐傑上場比賽時，似乎對自己沒有很安心的感覺，「可能他就是要從心理部分去調整，應該會比較好。」

王維中失6分追平新高 葉總認同洪總「太求好心切」

另一方面，昨日台鋼雄鷹的先發投手正是前龍隊左投王維中，他面對前東家主投5局被敲出6支安打（含1轟），失掉6分責失追平個人生涯單場新高。

雖然帳面成績不理想，但葉君璋對這位前子弟兵的投球內容仍給予肯定，「其實還不錯，只是說他的好跟不好的落差還是有點大；對他來講，怎麼樣維持一定的水準會比較重要一點，要不然實際上我認為他昨天表現是好的。」

針對台鋼主帥洪一中昨日提到，王維中可能在心理上「太求好心切」，葉君璋也深有同感表示認同；「對，他一直以來都是這樣。」葉總語重心長說，在漫長的一整年球季中，並非「想要好就會好」，更重要的是去了解自己的身體狀況，「了解身體狀況後，可以做到什麼樣的事情，這樣就好。」