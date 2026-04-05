史努比來了！中信兄弟推聯名球衣　《花生漫畫》主題日登場

▲中信兄弟 X SNOOPY 聯名。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟將於4月25日（六）至4月26日（日）在臺中洲際棒球場舉辦《花生漫畫》聯名主題日「Snoopy & His Siblings：A Journey Together」，邀請球迷一同進場，沉浸在療癒又可愛的Peanuts世界，感受棒球與經典漫畫角色結合的全新魅力！

本次主題日活動全面升級，不僅限於週末兩場主題賽事，更將自4月14日（二）起提前暖身。活動期間橫跨五場平日賽事與兩場週末賽事，球場內將陸續推出聯名主題佈置與互動活動，讓球迷從踏入球場的那一刻起，就能感受到滿滿的Peanuts氛圍。

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此外，為了與球迷一同慶祝四月的美好時刻，凡4月份生日的球迷，於活動期間入場後前往球迷服務台出示身分證件並核對當日實體或電子賽事門票，即可獲得限量紀念好禮「中信兄弟 × Peanuts聯名生日值星帶」乙份，為壽星留下專屬的球場回憶。

活動期間也準備了豐富贈品！凡購票入場的球迷皆可參與「集點活動」，累積至指定點數後即可兌換並參加抽獎，有機會抽中「限定隱藏版禮物」，為觀賽體驗增添更多樂趣與驚喜。

配合本次聯名主題日，中信兄弟同步推出多款Peanuts主題限定商品。除了人氣角色Snoopy之外，還包括其兄弟姊妹Olaf、Spike、Marbles、Andy及Belle等系列商品，從可愛收藏小物到實用周邊一應俱全，絕對是Peanuts粉絲與Snoopy愛好者不可錯過的限定收藏。

此外，球員們也將在主場賽事中穿上本次推出的兩款聯名主題球衣登場應戰。結合Peanuts療癒可愛的設計元素與球隊一貫拚戰精神，期望以軟萌魅力搭配強大戰力，在球場上擊倒對手，為球迷帶來精彩勝利。