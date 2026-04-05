19年等待成真！　活塞自2007年後正式登頂NBA東區龍頭

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季開打後，戰績就一路在東區長紅的底特律活塞，5日在作客費城七六人之戰，靠著團隊7人得分達雙位數的優勢火力加持，最終以116比93大勝七六人，也是隊史自2007年之後，睽違19年再度登上東區例行賽龍頭，將以東區頭號種子身分挺進季後賽。

雖然活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）持續因左肺塌陷（氣胸）狀況無法出賽，但活塞展現本季東區龍頭的堅強實力，戰績仍一路穩居東區龍頭席次。

今日作客七六人之戰，活塞就靠著團隊多人開火，11人輪番上場都有得分紀錄，半場打完71比60的雙位數領先壓制地主七六人。

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下半場開打後，活塞靠著砍將前鋒哈里斯（Tobias Harris）持續飆分，領先幅度擴大超過20分，七六人碰上「天敵」活塞無力追趕，最終活塞以23分之差贏球，本季兩隊4度交手，都由活塞拿下最終勝利。

活塞全場7人得分上雙，以哈里斯拿下19分、4籃板、4抄截最佳，杜倫（Jalen Duren）16分、7籃板、3助攻。

輸球的地主七六人方面，馬克西（Tyrese Maxey）拿下全場最高23分，喬治（Paul George）則有20分、5籃板、4助攻、2抄截演出，至於新秀艾奇康（VJ Edgecombe）則是19分、6籃板、2抄截作收。

▲哈里斯砍下19分領軍，活塞暌違19年再度登上東區例行賽龍頭晉級季後賽。（圖／路透）