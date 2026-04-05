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湖人悲劇了！　球隊3當家「鄉村曼巴」里夫斯也宣布例行賽報銷

▲▼湖人唐西奇、里夫斯；獨行俠戴維斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人「鄉村曼巴」里夫斯也傳出例行賽提前報銷，球隊季後賽戰力陷入危機 。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人，本賽季拚出佳績，目前戰績排名高居西區第3位，已經確定取得晉級季後賽資格。不過球隊卻在例行賽最後階段遭遇嚴峻傷兵潮，繼日前頭牌球星「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）因為腿部拉傷，將缺席剩餘例行賽之後，5日又傳出「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）也因爲左側腹斜肌二級拉傷，剩餘例行賽提前報銷。

湖人日前交手衛冕軍奧克拉荷馬雷霆之戰狀況不斷，球隊一哥唐西奇遭遇腿部拉傷痛苦倒地，賽後也確定本季剩餘所有賽事提前報銷。

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同場比賽，就連本季打出「生涯年」表現的里夫斯，也因為上半場一次爭搶籃板導致負傷退場，雖然他回到休息室治療檢查後，又再度回到賽場並拿下該役全隊最高15分，但如今又傳出他的傷勢為左側腹斜肌二級拉傷，剩餘例行賽提前報銷。

里夫斯在本賽季打出生涯至今最亮眼表現，在賽季初期唐西奇與詹姆斯（LeBron James）都因傷無法上陣情況下，單核心帶隊率領湖人打出亮眼表現，賽季至今平均可繳出23.3分、4.7籃板、5.5助攻，已經是聯盟明星後衛水準表現。

目前湖人球團並未公布里夫斯的復出時間表，但《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述消息來源指出，里夫斯可能將缺席4到6周時間。

NBA季後賽將於台灣時間4月19日正式展開，目前湖人在確定晉級季後賽情況下，還剩下5場例行賽必須完成，但包括唐西奇、里夫斯兩大主力戰將都因傷將長期缺陣狀況，球隊戰力無疑面臨空前考驗，接下來季後賽恐怕只能仰賴老當益壯的詹皇帶隊，對於爭冠之路將是極大難關。

關鍵字： NBA湖人里夫斯鄉村曼巴季後賽Austin Reaves

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