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王彥程是年薪低於韓職平均的「高CP值福將」　韓媒解析人品與實力

▲王彥程。（圖／韓華鷹）

▲王彥程。（圖／韓華鷹）

記者楊舒帆／綜合報導

效力韓華鷹的王彥程近期連兩戰先發奪勝，不僅成為球隊開季最大驚喜，也引發韓媒關注。《體育朝鮮》與《體育首爾》分別從「人品」與「實力」角度切入，點出這位台灣左投的價值。

據《體育朝鮮》報導，王彥程在4日對斗山熊先發主投6.1局失3分（非自責），拿下本季第2勝。比賽中即使因隊友失誤導致失分，他仍面帶笑容，並在退場時主動安慰發生失誤的隊友，展現成熟心態與大器風範。文中指出，實力與人品兼具、性格溫暖又高CP值的「福將」，就這樣來到了韓華。。

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報導也提到，王彥程先前在KBO初登板拿下首勝後，因家人到場觀戰而激動落淚，甚至被隊友取了「愛哭鬼」的綽號。不過他本人已表示「之後不會再哭了，要等到韓國大賽奪冠再哭」，展現對未來的期待。

另一方面，據《體育首爾》報導，王彥程本季前兩場先發全數拿下勝投，防禦率僅2.31，成為韓華目前唯一2勝投手，同時也是球隊本季首位達成優質先發（QS）的投手。文中指出，「即使不以亞洲外援身份來看，也毫不遜色」，直言這筆年薪僅約1.5億韓元的簽約堪稱「大成功」。

《體育首爾》也分析他的投球內容，指出王彥程速球約在140公里中後段，並非純粹火球型投手，但搭配尾勁不錯的二縫線速球與銳利橫掃球，形成有效武器，加上過去在日本職棒二軍長期擔任先發，具備一定經驗。

此外，報導也提到韓華輪值現況，包括部分投手狀態未臻理想或受傷，使王彥程的穩定表現更顯關鍵。文中提到，以10萬美元（約新台幣320萬元）加盟韓華，換算約1億5100萬韓元。2026年KBO聯盟球員（不含新人、外籍與亞洲配額）平均年薪為1億7536萬韓元，王彥程的薪資低於平均，但成績卻遠遠超出平均水準。可以說正處於順利發展中。王彥程能走到多高的位置，值得關注。

▲王彥程。（圖／韓華鷹）

▲王彥程。（圖／韓華鷹）

關鍵字： 王彥程韓華鷹KBO台灣左投勝投

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