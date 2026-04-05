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鄧愷威轉隊當開心果　幫牛棚投手取中文名、高爾夫趣事笑翻轉播台

▲鄧愷威。（圖／路透）

▲鄧愷威。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

鄧愷威近期在太空人牛棚表現穩定，場上繳出內容之餘，場下更以幽默個性與隊友迅速打成一片。轉播單位在比賽中透露，他不僅積極融入新環境，還成為牛棚氣氛的重要一員。

鄧愷威5日（台灣時間）對戰運動家中繼登板時，轉播台分享鄧愷威場下幽默風趣一面，他在休賽季透過交易轉隊後適應良好，牛棚氣氛輕鬆活潑，像是奧科特（Steven Okert）就是帶動氣氛的「開心果」之一，也特別照顧這位來自台灣的投手。

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更有趣的是，鄧愷威還替牛棚隊友們取「中文名字」，成為更衣室話題。轉播台上笑著分享道，「我們得確認那些到底是不是真的中文名字，還是他自己編的！」但隊友們對此都相當買單，甚至覺得新鮮又有趣。除此之外，球隊也有「每日一詞」的小活動，大家會在白板上寫下單字，並用西班牙語、中文與日語互相學習，鄧愷威對此特別投入，也很享受這樣的交流過程。

場外趣事同樣吸睛。轉播分享，鄧愷威在春訓期間首次嘗試打高爾夫球，卻因為把球全部打光，只能打完9洞就提前收工，讓主播與球評當場笑翻。他甚至笑著表示，明明付了18洞的費用，卻只打了一半，「而且在佛羅里達打球可不便宜」。

另外，他還曾想購買自己的大聯盟新秀卡（MLB rookie card），但上網查價後發現價格不斐，最後打消念頭。轉播打趣表示，「或許可以替他發起募款，把卡片買回來。」

關鍵字： 鄧愷威牛棚幽默高爾夫新秀卡

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