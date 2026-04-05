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鄭宗哲3度低溫連2戰開轟　費爾柴德火燙雙安延續7場安打

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪3A鄭宗哲於5日（台灣時間）對戰雙城3A，再度轟出全壘打，連兩戰開轟火力相當兇猛。值得一提的是，這一轟是在攝氏3度低溫下擊出。

鄭宗哲作客雙城3A主場CHS Field（位於美國明尼蘇達州聖保羅），當天氣溫僅攝氏3度。他擔任先發二壘手、第7棒，戴著護脖登上打擊區。首打席敲出游擊滾地球出局，第2打席於4局上、球隊4比0領先時，面對馬修斯（Zebby Matthews）轟出本季第2支全壘打。

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鄭宗哲隨後連兩打席上壘，全場2打數1轟，另有2次保送，打擊率升至0.278，紅襪最終以5比3獲勝。

海盜2A陳柏毓先發對戰國民2A，首局就遇到亂流，先投出保送，1出局後接連被敲2安失1分，隨後回穩連飆2次三振。2局演出變相3上3下，1出局後雖再投出保送，但製造滾地球雙殺；3局則連續解決3名打者，投滿3局退場。此役合計被敲2安打、失1分，送出2次三振、2次保送，用球數51球，其中29顆為好球。

守護者3A費爾柴德維持火燙手感，首打席即敲安並貢獻1分打點，第3打席再敲安打，擊球初速達106.4英里（約171公里）。此戰3打數2安打，幫助球隊以7比5擊敗對手。費爾柴德開季連7場安打，目前打擊率高達0.480。

關鍵字： 鄭宗哲紅襪3A陳柏毓費爾柴德全壘打

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