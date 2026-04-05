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鄧愷威2.1局無失分最速156拆彈成功　太空人18安大勝今井達也開胡

▲▼鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

太空人5日（台灣時間）對戰運動家，火力全開以11比0大勝。鄧愷威於6局登板中繼，投2.1局被敲2安打、飆出3次三振，無失分完成任務，本季第3場出賽表現依然亮眼。

太空人首局就攻下2分，3局上靠沃克（Christian Walker）開轟帶動再添2分；4局上洛培費多（Joey Loperfido）掃出二壘安打，迪亞茲（Yainer Diaz）也補上適時一擊，再進帳3分，6局上再添3分持續擴大領先。8局上史密斯（Cam Smith）再補上一發陽春砲，全場猛敲18支安打狂掃11分，奠定勝基。

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太空人先發投手今井達也迎來大聯盟生涯第2戰，他投到6局下2出局後連續投出2次保送，留下二壘、一壘跑者退場，鄧愷威登板「拆彈」。雖然一上場出現暴投，但隨即回穩，製造滾地球化解危機。

鄧愷威7局下續投，先製造飛球出局，再以曲球飆出三振；2出局後被敲安打，但隨後拿出約86.4英里的拿手橫掃球，搭配96.7英里（約155公里）速球的速差，再度三振克拉克（Denzel Clarke）。

8局下情況相似，他連續解決2名打者後再被敲安打，面對魯克（Brent Rooker）先以兩顆橫掃球鋪陳，再連續投出96英里（約154公里）以上速球，成功奪下三振。

相較前一戰對紅襪投1局失1分，鄧愷威此役找回控球，投33球中有22顆好球，最快球速96.8英里（約156公里）。本季累計3場出賽、5.2局，被敲4安打，防禦率下降至1.59。

值得一提的是，今井達也大聯盟生涯第2戰先發5.2局，僅被敲3安打、無失分，拿下大聯盟首勝。

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