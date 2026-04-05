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大谷翔平雙安連39場上壘逼近一朗紀錄　道奇狂敲16安奪勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平持續回溫！5日（台灣時間）對戰華盛頓國民，以「第1棒、指定打擊」先發出賽，繳出單場2安打表現，連續2場比賽達成複數安打，並將連續出壘場次推進至39場，幫助洛杉磯道奇以10比5擊敗國民，拿下2連勝。

大谷此戰6打數敲出2安打，2局第2打席面對國民先發亞文（Jake Irvin），鎖定內角直球擊出右外野安打，隨後靠著隊友弗里曼（Freddie Freeman）的2分打點二壘安打跑回本壘，帶動單局攻下3分。5局他再度敲安，完成本季第2次、連續2場複數安打演出。

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值得一提的是，大谷連續出壘場次已達39場，不僅刷新個人生涯最長紀錄，也在日本球員中排名單獨第3，距離鈴木一朗於2009年締造的43場紀錄僅差4場，持續向歷史紀錄逼近。

道奇打線此役火力全開，全場敲出16支安打、攻下10分，已連續2場比賽得分達雙位數；先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投6局僅失2分，投打表現相互支援，順利帶走勝利。

此外，根據日媒《Sponichi Annex》報導，此戰適逢「日本文化之夜」，場內安排和太鼓演出並販售日文主題商品，球場周邊櫻花盛開，充滿濃厚日式氛圍。大谷開季初一度陷入低潮，如今手感逐漸回溫，也如同滿開櫻花般進入最佳狀態。

道奇將於6日（台灣時間）推出佐佐木朗希先發，力拚橫掃國民，挑戰本季首次系列賽全勝。

關鍵字： 大谷翔平道奇連續出壘日本文化比賽勝利

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