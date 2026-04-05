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刷新王貞治最年少紀錄！村上宗隆日美通算250轟：能打多久更重要

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

村上宗隆在美職持續展現長打火力，5日（台灣時間）對戰多倫多藍鳥轟出逆轉2分砲，不僅幫助芝加哥白襪以6比3奪勝，更達成日美通算250轟里程碑，並以26歲2個月3日寫下超越王貞治的史上最年少紀錄。不過他賽後低調表示，「沒有想過要並肩或超越他。」

白襪此戰在主場迎戰藍鳥，村上擔任「第4棒、一壘手」先發出賽。首局他先以中外野犧牲飛球送回分數，幫助球隊先馳得點；6局下在落後1分情況下，逮中左投失投滑球，一棒轟向中外野全壘打牆，擊出本季第4轟，同時也是日美通算第250轟，成為勝負關鍵。

這發全壘打擊球初速高達111.1英里（約178.8公里）、飛行距離431英尺（約131公尺），不僅幫助球隊逆轉，也讓村上締造新紀錄。過去由王貞治保持的26歲2個月29日紀錄正式被改寫，日本強打在大聯盟舞台寫下新頁。

談到這項紀錄，村上展現一貫冷靜態度，「速度當然很重要，但之後能打多少、能打多久更重要。」他也提到，自己高中畢業就進職棒並獲得出賽機會，是各種機緣促成這項紀錄，「這不是完全屬於我可以自豪的部分。」

對於是否將目標放在追趕王貞治，他明確表示，「王桑打了更多更多全壘打，我沒有想過要並肩或超越他，只希望一支一支累積下去。」

除了長打表現，村上此戰也貢獻3分打點，並在守備端展現判斷力，7局滿壘時成功判斷截傳三壘，避免失分擴大，攻守俱佳成為致勝功臣。他賽後直言目前狀態，「只有充實感，幾乎沒有疲勞。」

值得一提的是，前一戰他還因主場更換日式免治馬桶成為話題，賽後受訪被問到隊友使用感想時笑說「大家都說很好」，甚至引來美媒記者大喊「Wonderful！」，場面相當逗趣。

關鍵字： 村上宗隆美職白襪全壘打王貞治

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