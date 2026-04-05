「台灣特急」勝率100%！王彥程韓職2連勝曝心境　二縫線直球焦點

▲王彥程。（圖／韓華鷹）

記者楊舒帆／綜合報導

王彥程4日客場對戰斗山熊，繳出6.1局失3分（0責失）的優質先發，拿下個人2連勝。他透露，賽前與捕手搭檔崔在勳溝通後收到不錯效果，也提到來到韓華後，大家對待他宛如家人，並感謝球迷到場加油。

球團官方頻道Eagles TV以中文標題「勝率100%台灣特急王彥程！第7局仍登板無自責分好投，帶領韓華鷹奪下2連勝」上傳比賽幕後花絮與訪問。

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談到如何準備此戰，他表示，「牛棚狀況沒有很理想，比賽前有跟在勳哥（捕手）討論投球策略，前半段都有做到，也很理想。」

王彥程透過四縫線與二縫線直球搭配，讓打者難以掌握，並依照比賽狀況與捕手引導選擇球種與時機。

至於二縫線直球何時開始使用，他笑說，「幾年前吧？不太記得了。」至於為何開始嘗試，他回應，「就是多嘗試不同球種，慢慢就會了。」

相較前一場比賽，本場投到第7局，王彥程坦言，「先發投手當然希望投越長越好，不想太早退場，還有很多細節沒處理好，希望下一場可以更好。」

即便是客場，球迷應援聲仍相當熱烈，在王彥程退場時，高喊他的名字，他表示，「真的感覺到很大的力量在幫助我們，我也會一直跟自己說加油。」

王彥程對於來到韓華相當感謝，「從澳洲（春訓）到現在，大家對我就像家人一樣。」最後他也向球迷喊話，「謝謝今天到場加油的球迷，我們會繼續努力。」

▲王彥程。（圖／韓華鷹）