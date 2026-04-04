南湖、東泰挺進總決賽！NBA未來之星爭奪新加坡總決賽唯一門額

▲南湖高中幸宇勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

首屆「NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽今（4日）於板橋體育館展開男子組四強激戰。南湖高中與東泰高中分別擊敗強敵能仁家商與二連霸強權松山高中，順利挺進明日決賽。南湖憑藉下半場的窒息式防守以95比81勝出；而東泰則展現強大的禁區統治力，在籃板球淨勝17顆的優勢下，以78比66力克松山。明日決賽，東泰將尋求復仇機會，力拚擊倒曾在今年HBL準決賽「下剋上」淘汰他們的南湖高中，爭奪前往新加坡參加亞太區總決賽的唯一名額。

男子組首場四強戰由南湖高中出戰能仁家商，此役前期雙方咬得難分難捨，領先權多次更迭，分差幾乎不超過2個球權。半場結束時，南湖僅以47比46保持1分微幅領先。然而戰局在第三節風雲變色，南湖開始施加高強度的防守壓力，造成能仁失誤不斷。南湖把握轉換快攻機會，在第三節結束前將領先優勢擴大至超過20分。儘管能仁末節試圖反擊，但已無力回天，最終南湖以95比81收下決賽席次。

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▲南湖高中周佑承。（圖／記者林敬旻攝）

南湖當家主將幸宇勝拿下15分、14籃板、5助攻展現全能身手，賽後受訪時他雖然認為今天大家發揮不錯，但進攻體系中仍有許多細節沒做好，「像是防守還有籃板的鞏固，必須持續修正。」轟下18分的周佑承則表示全隊會按照教練交代的戰術去做，並將這份執行力延續到明日決賽。

隨後登場的是松山高中對戰東泰高中的熱門對決。原本外界預期剛完成HBL二連霸的松山，能與今年戰績排行第一的東泰上演龍爭虎鬥，但開賽後東泰展現強烈侵略性，憑藉快速傳導與進攻籃板的絕對優勢，帶動第二波、甚至第三波猛烈攻勢。

▲東泰高中掌握籃板優勢擊敗今年的HBL冠軍松山高中，挺進NBA未來之星總決賽。（圖／主辦單位提供）

第一節過半東泰便建立10分領先，雖節末松山一度將分差縮小至2分，但隨後仍無法彌補禁區劣勢，全場東泰比松山多抓下17顆籃板，這項數據成為致命傷。最終東泰以78比66擊敗松山，報了聯賽失利的一箭之仇，成功挺進決賽。

明日的決賽不僅攸關前往新加坡總決賽的資格，東泰高中今年在HBL四強時遭南湖高中下剋上淘汰，此次未來之星總決賽兩隊將再度聚首更讓話題性十足。對此南湖新科新人王王以勒勉勵隊友明天要做好自己、不要害怕，「這次要努力把失去的冠軍拿回來。」轟下20分的陳泓宇則呼籲球隊明天不要自己給自己太大壓力，「把該做的做好就好。」

▲南湖高中王以勒。（圖／記者林敬旻攝）

▲南湖高中陳泓宇。（圖／記者林敬旻攝）