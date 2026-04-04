HBL冠軍賽板橋NBA未來之星再現！北一女驚險勝再碰陽明　彭郁榛說當挑戰者

▲北一女中彭郁榛。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

首屆「NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽3日在板橋體育館熱血開打。女子組四強賽戰況兩樣情，新科HBL冠軍陽明高中展現強大宰制力，在MVP蘇衡17分帶領下輕取永仁高中；而另一場賽事則陷入膠著，北一女中險些浪費20分領先，所幸靠著高三主將彭郁榛在最後12.8秒的關鍵抄截，最終以3分之差險勝南山高中。兩支勁旅將於明日下午1點重演HBL決賽戲碼，勝者將代表台灣前往新加坡，與亞太區各國冠軍爭奪最終榮耀。

四強賽首場由陽明高中對決永仁高中，開賽初段，永仁雖由劉恩妮先馳得點，但陽明隨即由蘇衡射入三分球，並拉出一波13比0的毀滅性攻勢瞬間拉開分差，此後陽明全場一路壓制對手，半場便取得20分大幅領先，終場以75比48擊敗永仁。

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雖然受到U18年齡與人數限制導致部分高三成員缺陣，不過此役陽明的高三核心展現極佳默契，蘇衡、許語珊、吳宣伶與周妘四位大將合力砍下50分，佔了全隊得分的3分之2。

下午的第二場四強戰則充滿戲劇性，北一女中在上半場同樣握有20分領先，不料第三節遭南山高中強力反彈，被對方打出33比17反擊波，第四節甚至一度遭南山將比分追平。關鍵時刻，113學年MVP彭郁榛在最後12.8秒抄截並造成犯規，站上罰球線兩罰中一鎖定勝局，也率領球隊以80比77驚險挺進決賽，除了彭郁榛外，此役北一高一張薰文在籃下穩定軍心貢獻13分，抵擋住了南山黃苡涵19分與偕恩禹14分14籃板的強力衝擊。

▲南山高中林念臻。（圖／記者林敬旻攝）

▲南山高中郭宥寧。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女中張薰文。（圖／記者林敬旻攝）

彭郁榛賽後透露，教練駱燕萍不斷提醒球員不要重演HBL遺憾，「上次決賽也是這種狀況，教練叫我們不要急、不要慌，好好地去執行。」她直言一開始大家可能有點「輕敵」，沒想到這場犯規突然變多，大家就有點慌了。

談到最後那次關鍵罰球，彭郁榛坦言第一罰沒進後真的變得很緊張，「但我告訴自己，就像平常在學校自主訓練一樣，用平常心慢慢投，盡可能把它投進去。」

▲北一女中彭郁榛。（圖／記者林敬旻攝）

雖然是再熟悉的板橋球場比賽，但現場不僅有DJ音響，還有鳳凰城太陽啦啦隊與宇宙啦啦隊聯手應援，彭郁榛對現場氛圍印象極深，「現場真的非常吵，跟冠軍賽一樣吵！雖然環境不同，但這裡的歡呼聲更大，還有啦啦隊的表演。我們必須要專注在球場上，不能被這些外在的東西影響。」

明日下午1點，陽明與北一女將再度於冠軍賽聚首。面對缺少部分主力的陽明，彭郁榛謹慎表示：「雖然她們高三學姊不能打，但我們高三的人更少，只剩兩個，所以學妹要更努力。現在我們是『挑戰者』了，這樣反而沒有壓力，可以更放開來打。」

對於獲勝後能前往新加坡對戰全亞洲高手，彭郁榛展現強烈渴望，「這次比賽很興奮但也小緊張，知道拿到冠軍後可以去新加坡跟全亞洲的高手對抗，這讓我非常期待。希望能拿到冠軍，去新加坡挑戰亞洲好手。」