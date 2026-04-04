運動雲

>

HBL冠軍賽板橋NBA未來之星再現！北一女驚險勝再碰陽明　彭郁榛說當挑戰者

▲北一女中彭郁榛。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女中彭郁榛。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／新北報導

首屆「NBA未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽3日在板橋體育館熱血開打。女子組四強賽戰況兩樣情，新科HBL冠軍陽明高中展現強大宰制力，在MVP蘇衡17分帶領下輕取永仁高中；而另一場賽事則陷入膠著，北一女中險些浪費20分領先，所幸靠著高三主將彭郁榛在最後12.8秒的關鍵抄截，最終以3分之差險勝南山高中。兩支勁旅將於明日下午1點重演HBL決賽戲碼，勝者將代表台灣前往新加坡，與亞太區各國冠軍爭奪最終榮耀。

四強賽首場由陽明高中對決永仁高中，開賽初段，永仁雖由劉恩妮先馳得點，但陽明隨即由蘇衡射入三分球，並拉出一波13比0的毀滅性攻勢瞬間拉開分差，此後陽明全場一路壓制對手，半場便取得20分大幅領先，終場以75比48擊敗永仁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然受到U18年齡與人數限制導致部分高三成員缺陣，不過此役陽明的高三核心展現極佳默契，蘇衡、許語珊、吳宣伶與周妘四位大將合力砍下50分，佔了全隊得分的3分之2。

下午的第二場四強戰則充滿戲劇性，北一女中在上半場同樣握有20分領先，不料第三節遭南山高中強力反彈，被對方打出33比17反擊波，第四節甚至一度遭南山將比分追平。關鍵時刻，113學年MVP彭郁榛在最後12.8秒抄截並造成犯規，站上罰球線兩罰中一鎖定勝局，也率領球隊以80比77驚險挺進決賽，除了彭郁榛外，此役北一高一張薰文在籃下穩定軍心貢獻13分，抵擋住了南山黃苡涵19分與偕恩禹14分14籃板的強力衝擊。

▲南山高中林念臻。（圖／記者林敬旻攝）

▲南山高中林念臻。（圖／記者林敬旻攝）

▲南山高中郭宥寧。（圖／記者林敬旻攝）

▲南山高中郭宥寧。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女中張薰文。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女中張薰文。（圖／記者林敬旻攝）

彭郁榛賽後透露，教練駱燕萍不斷提醒球員不要重演HBL遺憾，「上次決賽也是這種狀況，教練叫我們不要急、不要慌，好好地去執行。」她直言一開始大家可能有點「輕敵」，沒想到這場犯規突然變多，大家就有點慌了。

談到最後那次關鍵罰球，彭郁榛坦言第一罰沒進後真的變得很緊張，「但我告訴自己，就像平常在學校自主訓練一樣，用平常心慢慢投，盡可能把它投進去。」

▲北一女中彭郁蓁。（圖／記者林敬旻攝）

▲北一女中彭郁榛。（圖／記者林敬旻攝）

雖然是再熟悉的板橋球場比賽，但現場不僅有DJ音響，還有鳳凰城太陽啦啦隊與宇宙啦啦隊聯手應援，彭郁榛對現場氛圍印象極深，「現場真的非常吵，跟冠軍賽一樣吵！雖然環境不同，但這裡的歡呼聲更大，還有啦啦隊的表演。我們必須要專注在球場上，不能被這些外在的東西影響。」

明日下午1點，陽明與北一女將再度於冠軍賽聚首。面對缺少部分主力的陽明，彭郁榛謹慎表示：「雖然她們高三學姊不能打，但我們高三的人更少，只剩兩個，所以學妹要更努力。現在我們是『挑戰者』了，這樣反而沒有壓力，可以更放開來打。」

對於獲勝後能前往新加坡對戰全亞洲高手，彭郁榛展現強烈渴望，「這次比賽很興奮但也小緊張，知道拿到冠軍後可以去新加坡跟全亞洲的高手對抗，這讓我非常期待。希望能拿到冠軍，去新加坡挑戰亞洲好手。」

關鍵字： NBA未來之星邀請賽高中籃球陽明高中北一女中HBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

李洪基又在玩翻譯XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1邦力多未出賽？悍將回應感冒缺陣已歸隊

2林郁婷亞錦賽鍍銅 郭怡萱也收銅

3柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

4佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

5天使楚奧特左手遭砸腫退場

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366