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雲豹「壢豹樂園」把球場變遊樂園　中壢主場連續八場滿場

▲雲豹中壢主場連續8場滿場。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲雲豹中壢主場連續8場滿場。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹於4日在中壢主場迎戰高雄全家海神，本週適逢兒童節連續假期，球團特別推出「壢豹樂園」主題日，將賽場精心打造成充滿童趣與驚喜的遊樂園，本場賽事再度吸引滿場球迷湧入，成功締造中壢主場連續八場滿場的亮眼紀錄，球團期盼透過此主題週，號召全體球迷與豹青軍團同樂，在月底回歸桃園巨蛋前，共同創造最歡樂的中壢樂園回憶。

今日兒童節賽事充滿童心，球團特別邀請小小豹迷瑞恩擔任本場賽事的開球嘉賓，為比賽增添純真活力，瑞恩開心表示：「之前跟家人來過主場很多次了，但這是第一次踏上球場中央進行開球，感覺真的很棒！」，除了溫馨的開球儀式，球團亦安排「地表最鐵雲豹小粉絲」晨萱擔任賽前球員出場介紹的播報員，晨萱以童真十足的聲音為賽事揭開序幕，瞬間融化全場觀眾，她在完成播報任務後說：「這是我第一次在這麼多人面前拿麥克風講話，雖然很緊張，但覺得非常好玩，謝謝雲豹球團的邀請！」

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▲「地表最鐵雲豹小粉絲」晨萱擔任賽前球員出場介紹的播報員。。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲「地表最鐵雲豹小粉絲」晨萱擔任賽前球員出場介紹的播報員。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

除了小豹迷驚喜播報，球團於賽前也進行「童言童語」直播活動，主場超燃MC星岑陪著兩位可愛小豹迷在場內隨機突擊訪問前來觀賽的球迷，趣味互動頻頻逗樂現場觀眾；此外，本場賽事將舉辦上半季令人印象深刻的「豹吃海鮮」應援活動，只要雲豹球員每投進一顆三分球，即送出一隻龍蝦，集滿四顆更直接升級為帝王蟹，並於賽後抽出幸運球迷，將比賽刺激感與頂級海鮮完美結合。

▲主場專屬MC星岑與小祿陪著兩位可愛小豹迷在場內隨機突擊訪問前來觀賽的觀眾。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲主場專屬MC星岑與小祿陪著兩位可愛小豹迷在場內隨機突擊訪問前來觀賽的觀眾。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

迎接兒童節慶，主場 TBL STORE 商店同步推出多款充滿童趣的新品，本次主打將全隊球員視覺轉化為超萌學生制服造型的「童心豹發球員鑰匙圈」，以及兼具實用與趣味性的「調啤豹豹準尺」，皆成為球迷搶購的焦點應援小物，且為回饋進場粉絲，球團更推出多項好康活動，凡於現場商店不限金額消費，即有機會抽中由「河馬水產」提供的龍蝦海陸個人鍋招待券，單筆消費滿500元再加碼贈送限量特典，另外購買吉祥物相關商品，更能以299元超值加購調啤豹玩偶乙隻。

▲本週主場新品「童心豹發球員鑰匙圈」。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲本週主場新品「童心豹發球員鑰匙圈」。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

雲豹明（5日）持續在中壢國民運動中心進行「壢豹樂園」主題週賽事，此役也將是雲豹本賽季在中壢主場的最終戰，門票持續熱烈販售中，球團誠摯邀請廣大在地球迷把握機會進場頑張，一同感受本季中壢主場的最終狂歡，關於更多主場行銷活動內容與商品資訊，敬請持續關注雲豹官方社群平台。

關鍵字： 雲豹TPBL兒童節壢豹樂園

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