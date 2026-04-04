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克羅馬達2000分里程碑！雲豹全隊18記三分彈轟垮海神

▲台啤永豐雲豹克羅馬。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹克羅馬。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今在主場展現驚人的外線手感，全場狂飆本季新高的18顆三分球，終場以105比74大勝來訪的高雄全家海神。此役除了高錦瑋外線10投6中挹注18分外，雲豹王牌洋將克羅馬（Lasan Kromah）更在第二節透過罰球達成生涯2000分里程碑，反觀海神在主控杭特（Tevin Hunter）意外傷退後，末節體能嚴重下滑僅拿11分，遺憾未能為客場5連戰畫下完美句點。

雲豹核心克羅馬此役攻下全場最高21分，第二節更達成極具意義的生涯2000分里程碑。自2023年加盟以來，克羅馬便以優異的得分爆發力蟬聯兩季得分王，賽後他感性表示：「我很感恩可以來台灣打球打這麼久，今年已經是第3年了。但比起個人獎項，我更重視團隊進步，明天還有一場比賽，我要專注在場上。」

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目前克羅馬本季場均24.2分，依然在聯盟中名列前茅。雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）認為球隊近期狀態反饋極佳，尤其是防守端的執行力，「我們上半場防守不錯，但下半場做得更好。」

雲豹今日共有6人得分上雙，展現多點開花的攻勢。高錦瑋前三節便手感發熱，外線10投6中，他謙虛地說：「其實就跟以前一樣，保持良好訓練與信心，隊友傳給我以後，就果斷出手。」此外，林信寬、米勒與莊博元等本土與外援戰力也穩定輸出，雲豹利用轉換快攻與長程砲火，讓海神防線顧此失彼。

▲台啤永豐雲豹高錦瑋、林信寬、克羅馬。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹林信寬。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹林信寬。（圖／台啤永豐雲豹提供）

客場征戰的海神今日打得異常艱辛，第二節主控杭特遭到克羅馬進肘擊撞傷退場，打亂了團隊的組織節奏。儘管海神全場抓下55顆籃板優於雲豹，且第三節在施晉堯單節3記三分球、狂拿14分的帶領下緊咬比分，但進入末節後體能出現斷崖式下滑，單節僅有11分進帳，最終以31分之差慘敗。

▲高雄全家海神施晉堯。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神施晉堯。（圖／高雄全家海神提供）

海神代理總教練朱永弘坦言此役控球不穩，「很可惜今天只打了三節好球，體力消耗太快，導致第四節出現失誤，讓對手轉換快攻。」施晉堯賽後也表示，第四節體力消耗過快導致失誤增加，相當可惜。海神艾德此役貢獻21分、13籃板，蘇文儒也有17分、7籃板的優異表現，但仍無法換回勝利。

關鍵字： 桃園雲豹克羅馬三分球高錦瑋高雄海神

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