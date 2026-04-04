洪一中形容台鋼逆轉勝「從地獄慢慢爬到天上」　點名陳宇宏有大將之風

▲陳宇宏。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／天母報導

台鋼雄鷹4日作客味全龍，在一度0比6落後的劣勢下，靠著後半段猛烈反攻，最終以7比6完成驚天逆轉；賽後總教練洪一中形容這場勝利如同「從地獄慢慢爬到天上」，直言前6局一度只希望球隊不要輸得太難看，沒想到最後竟能完成翻盤。

談到這場比賽的劇烈轉折，洪一中賽後表示，「比賽就是這樣，昨天是從天上掉到地獄，今天從地獄慢慢爬爬爬到天上。」他也坦言，在比賽前半段球隊大比分落後時，心裡其實已經先做好苦戰準備。

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洪一中說，「一開始5局結束、6局結束，我覺得今天不要輸得太難看就好。」不過台鋼並未放棄，從6局起逐步追回失分，8局追平比數，9局再靠魔鷹敲出超前安打，終場帶走一場難能可貴的逆轉勝。

除了打線後段甦醒，牛棚表現也是台鋼此役能夠翻盤的重要關鍵，其中陳宇宏中繼2.1局無失分，穩住場上局勢，獲得洪一中點名肯定；洪一中直言，陳宇宏近來成長相當明顯，「他越來越有大將之風。」

洪一中透露，陳宇宏本身就是一名相當認真、用心的投手，自黃子鵬加入後，他也持續跟著前輩一起訓練、請教投球細節，尤其在變速球的精進上收穫不少；洪一中表示，陳宇宏過去直球條件本來就不錯，但變速球的掌握度原本沒有那麼理想。