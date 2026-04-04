王維中5局失6分追平生涯最慘　洪總點破關鍵

▲洪一中。（圖／記者王真魚攝）



記者胡冠辰／天母報導

台鋼雄鷹4日作客味全龍，上演0比6落後、最終7比6逆轉的精采戲碼，不過此戰先發投手王維中面對前東家，主投5局失6分，表現不佳；賽後總教練洪一中受訪時直言，王維中此役最大的問題在於「太在意比賽」，心態上求好心切，反而讓投球內容失去原有節奏。

王維中此戰用了90球，其中51顆好球，被敲6支安打，包括1發全壘打，另有2次三振、3次保送，失掉6分皆為責失，追平個人生涯單場失分新高；雖然台鋼最終靠著後段反攻完成逆轉，但洪一中仍點出，王維中在這場比賽的心理狀態，確實影響了場上的表現。

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洪一中表示，「我覺得他對今天的比賽太過在意了，變成說他很想要有一個好的表現。」他進一步分析，王維中太想把球投到邊邊角角，結果反而失去控制，「他的球路變成壞的太壞、好的太好，他想要投邊邊角角的，但是沒有辦法照他的意思走。」

洪一中認為，當壞球一多，投手接下來就容易急著把球塞進好球帶，結果反而掉到打者容易攻擊的位置，「壞球多以後，就變成想要投進去，就跑到很甜的地方去。」他也坦言，自己知道王維中很在意這場對前東家的比賽，但愈是這種時候，愈需要維持平常心。

「這種東西不是說我想要怎樣、想要怎樣，你就可以做到，沒有那麼容易，」洪一中說，「你還是要身體狀況保持很冷靜、很平常的心態，你才有辦法把好的東西表現出來。」

至於王維中退場後是否有特別與他溝通，洪一中透露，自己有稍微提醒他要放輕鬆一點，不要一味執著於把球投到理想中的角度；他表示，投手一旦被打之後，如果又急著用變化球解決打者，偏偏變化球又投不進去，只會讓自己陷入更多麻煩。

洪一中也透露，其實從前一天觀察王維中的狀態，就已經感受到他背負不小壓力；儘管王維中未能投出理想內容，台鋼雄鷹仍在比賽後半段展現強大韌性，從6局起一路追分，8局扳平、9局靠魔鷹敲出超前安打，最終以7比6逆轉味全龍。