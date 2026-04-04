TLLB／單場18盜太狂！台中向上2連勝進4強　中大紅襪靠余紓涵晉級

▲中大紅襪 余紓涵。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年TLLB U13台灣社區棒球錦標賽4日持續進行賽程，台中向上與中大紅襪在關鍵戰役中各自展現特色球風與戰力，雙雙搶下勝利晉級4強，朝冠軍與前進美國參賽目標邁進。

台中向上此役展現驚人機動力，面對台中戰狼全場僅敲4支安打，卻靠著18次成功盜壘，加上對手暴投與守備失誤頻頻施壓，最終在6局以9比1提前結束比賽，收下2連勝挺進4強。總教練姚雨翔表示，球隊自組隊初期便鎖定速度戰術，「很多孩子有田徑背景，速度是我們最大武器。」

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比賽過程中，台中向上多次透過保送、短打與盜壘串聯攻勢，開路先鋒王子睿與第2棒王子煥組成「王子雙箭頭」，不斷製造壓力。投手方面則採車輪戰，由5名投手接力登板完成壓制，整體內容獲教練團肯定。

另一場比賽，中大紅襪以8比0完封熊快樂社區，同樣晉級4強。先發投手歐子瑒控球穩定，第2局雖一度面臨滿壘危機仍成功化解，成為比賽關鍵。打線全場敲出8支安打，其中第2局攻下3分奠定勝基。

值得一提的是，中大紅襪陣中女將余紓涵攻守跑俱佳，不僅擊出深遠飛球製造失誤，並多次發動盜壘帶動攻勢。她表示，每場比賽都設定「不失誤、不三振」目標，希望穩定貢獻球隊，同時也以職棒球員李宗賢為學習對象，期許持續進步。

此外，盛樂地野球俱樂部同日也火力全開，首局狂攻13分，最終以16比3擊敗文山社區拿下首勝。第4棒陳宣皓單局敲出2支二壘安打成為進攻亮點，球隊也將在隔日與力量河馬交手，爭奪A組第一與4強門票。