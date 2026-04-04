運動雲

>

TLLB／單場18盜太狂！台中向上2連勝進4強　中大紅襪靠余紓涵晉級

▲中大紅襪 余紓涵。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲中大紅襪 余紓涵。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年TLLB U13台灣社區棒球錦標賽4日持續進行賽程，台中向上與中大紅襪在關鍵戰役中各自展現特色球風與戰力，雙雙搶下勝利晉級4強，朝冠軍與前進美國參賽目標邁進。

台中向上此役展現驚人機動力，面對台中戰狼全場僅敲4支安打，卻靠著18次成功盜壘，加上對手暴投與守備失誤頻頻施壓，最終在6局以9比1提前結束比賽，收下2連勝挺進4強。總教練姚雨翔表示，球隊自組隊初期便鎖定速度戰術，「很多孩子有田徑背景，速度是我們最大武器。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽過程中，台中向上多次透過保送、短打與盜壘串聯攻勢，開路先鋒王子睿與第2棒王子煥組成「王子雙箭頭」，不斷製造壓力。投手方面則採車輪戰，由5名投手接力登板完成壓制，整體內容獲教練團肯定。

另一場比賽，中大紅襪以8比0完封熊快樂社區，同樣晉級4強。先發投手歐子瑒控球穩定，第2局雖一度面臨滿壘危機仍成功化解，成為比賽關鍵。打線全場敲出8支安打，其中第2局攻下3分奠定勝基。

值得一提的是，中大紅襪陣中女將余紓涵攻守跑俱佳，不僅擊出深遠飛球製造失誤，並多次發動盜壘帶動攻勢。她表示，每場比賽都設定「不失誤、不三振」目標，希望穩定貢獻球隊，同時也以職棒球員李宗賢為學習對象，期許持續進步。

此外，盛樂地野球俱樂部同日也火力全開，首局狂攻13分，最終以16比3擊敗文山社區拿下首勝。第4棒陳宣皓單局敲出2支二壘安打成為進攻亮點，球隊也將在隔日與力量河馬交手，爭奪A組第一與4強門票。

關鍵字： TLLBU13棒球中大紅襪台中向上盛樂地

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

SJ演唱會欄杆突斷掉　粉絲從1樓摔到B1

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1林郁婷亞錦賽鍍銅 郭怡萱也收銅

2柯瑞復出轟29分　勇士仍惜敗火箭

3佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

4天使楚奧特左手遭砸腫退場

5千賀滉大前2戰飆16K

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366