準備動作模仿山本由伸？張奕親解釋季前突改變原因：出力感對了

▲中職張奕。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將投手張奕3日登板中繼再度拿下勝投，延續「勝投怪盜」本色。近期投球動作出現些微變化，也引起球迷熱議，認為與山本由伸相似。對此他受訪時坦言，確實是在嘗試不同動作中找到現在的節奏，但並非刻意模仿。

這次調整主要在準備動作，張奕透露，「不是說要學誰，就是剛好那個出力的感覺有對到，所以才大膽去嘗試。」他指出，過去習慣的兩段式投球，今年感覺無法完全發揮力量，因此在傳接球時開始嘗試不同揮臂方式，意外找到更順暢的節奏。

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「現在身體的流暢度很好，出力也有感受到，牛棚試投的感覺就覺得可以拿來比賽用。」張奕表示，雖然只是調整準備動作，腳步與其他投球機制仍維持原本模式，但整體協調性與控球並未受到太大影響。

對於外界認為動作神似山本由伸，張奕也回應，「有看到大家在討論，他那個動作主要是為了固定投球方向，讓出手更穩定。」他認為這類動作確實有助於減少身體晃動，進而提升控球穩定性。

事實上，張奕在傳接球訓練時本就習慣嘗試各種投球形式，「我平常不會只用一種固定動作，會模仿很多人，去找最適合自己的感覺。」他強調，這次調整並非因為原本動作不好，而是希望在既有基礎上尋求突破，「有點像已經維持一段時間，想要有新的方式，讓投球模式多一點變化。」

至於在經典賽期間與山本由伸短暫碰面，張奕透露雙方平時就透過LINE聯繫，但因比賽期間行程緊湊，僅在場邊短暫寒暄，來不及多聊比賽的東西，他說，「時間真的很短，他有訓練行程。」