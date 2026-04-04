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盧峻翔沒打沒關係！葛拉漢準大三元率隊爆打洋基　助攻獵鷹晉季後賽

▲桃園璞園領航猿葛拉漢、盧峻翔。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲桃園璞園領航猿葛拉漢。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園璞園領航猿今日移師台中洲際迷你蛋進行「異地主場」賽事，迎戰目前戰績墊底的洋基工程。儘管球隊得分王「夜王」盧峻翔未上陣，但領航猿團隊火力全開，在洋將葛拉漢繳出25分、10籃板與9助攻的準大三元表現帶領下，終場以124比103輕取洋基工程，豪奪4連勝。隨著洋基工程吞下本季第14敗，排名第2的台鋼獵鷹也正式提前宣告晉級本季季後賽。

受到桃園巨蛋整修影響，領航猿本賽季主場賽事採取易地舉辦模式。繼板橋體育館後，領航猿本週末進駐TPBL夢想家的台中洲際迷你蛋主場。雖然盧峻翔今日雖有登錄並穿著球衣，但教練團基於保護考量並未讓他上場。

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領航猿並未因缺少頭號射手而陷入困境，上半場外線20投8中，葛拉漢與伯朗攜手攻下34分，加上替補出發的阿提諾與關達祐相繼加入搶分行列，半場結束領航猿便建立起66比46的20分大幅領先。

▲桃園璞園領航猿盧峻翔此役未上陣。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲桃園璞園領航猿盧峻翔此役未上陣。（圖／桃園璞園領航猿提供）

易籃後，洋基工程試圖反撲。狀元郎葉惟捷雖在首節意外受傷退場，但回歸後於第三節火力全開，單節爆砍11分，率隊在末節開始前追到75比91。

▲洋基工程葉惟捷。（圖／洋基工程提供）

▲洋基工程葉惟捷。（圖／洋基工程提供）

然而領航猿李家慷隨即在決勝節澆熄對方反撲火苗，個人單節命中3記三分球，加上葛拉漢持續在組織端穿針引線，領航猿再度將差距拉開至20分以上。最終領航猿共有6人得分達到雙位數，葛拉漢繳出25分、10籃板、9助攻的亮眼數據，僅差1次助攻即可達成大三元。

洋基工程方面，新加盟的洋將柯麥隆（Cameron）貢獻全隊最高的21分，葉惟捷拿下19分，而面對老東家的陳昱瑞也有17分進帳。可惜內線兩大長人德古拉（Samuel Deguara）與庫薩斯（Mindaugas Kupsas）表現失常，得分皆未達雙位數，難以抵擋領航猿的快節奏攻勢。

關鍵字： PLG洋基工程葛拉漢桃園璞園領航猿

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