輸戰神頭髮看起來衰衰！謝亞軒變「髮」圖強轟19分率隊止敗

▲新北中信特攻謝亞軒。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北中信特攻今日在主場面對強敵福爾摩沙夢想家，射手謝亞軒展現「變髮圖強」的決心，不僅甩掉前3戰總計僅得2分的低迷手感，更在下半場狂飆5記三分球、全場貢獻19分，率領特攻以108比104驚險取勝，正式斬斷夢想家的9連勝。賽後謝亞軒透露，為了揮別過往「衰衰的」樣貌，特地在賽前修剪頭髮「拐氣」，幽默的造型話題也意外成為賽後焦點。

謝亞軒在此役之前的表現陷入極度掙扎，前3場比賽累計三分球9投0中，幾乎在進攻端消聲匿跡。然而今日他全場投14中7，包含三分球9投5中（皆在下半場投進），另外帶4次助攻。謝亞軒賽後表示：「大家也看到我在前幾場的狀況比較低迷一點，之前的表現對球隊來說可能是負效果。因此在練習時，我不斷告訴自己要保持信心。」他特別感謝教練團與隊友不間斷的鼓勵，「很感謝教練團跟隊友持續幫我建立信心，我就是希望自己能在場上，無論是進攻或防守都能多做一點事情。」

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談到今日引發討論的新髮型，謝亞軒透露是在4月1日輸給台新戰神後決定剪髮。他開玩笑說：「回去看影片覺得自己看起來有點衰衰的，希望透過剪髮轉換心情。」

中信特攻總教練莫米爾對球員今日的表現給予高度肯定，「這對我們來說是一場非常重要的比賽，尤其是在上一場遭遇了艱難的失利之後。我很開心看到球員們團結在一起，過去兩天的訓練表現非常出色，今天他們在場上展現了真實的面貌。」

▲新北中信特攻斬斷福爾摩沙夢想家9連勝。（圖／TPBL提供）

莫米爾強調，此役全隊在戰術執行上非常一致，且防守端的細節改變了比賽，「即使我們的一些核心球員今天得分不多，但他們在防守端表現極佳。多一次衝刺、更好的站位，這些細節讓我們贏球，我認為我們完全配得上這場勝利。」