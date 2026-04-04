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夢想家9連勝遭特攻斬斷！主帥簡浩說連勝沒多想、輸球自己要扛全責

▲福爾摩沙夢想家主帥簡浩。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家主帥簡浩。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

9連勝、氣勢如虹的福爾摩沙夢想家4日作客挑戰力求止敗的新北中信特攻，夢想家當家球星蔣淯安單場轟下本季新高的29分，未料下半場風雲變色，讓特攻上演逆轉秀，最終夢想家以104比108落敗，連勝紀錄停留在9場，賽後總教練簡浩扛責，認為是自己讓球員備戰得不夠充分，而9連勝遭斬斷，簡浩說原本有跟球員們說不要去想連勝，「連勝、連敗都一樣，我們要準備的是下一場比賽。」

夢想家總教練簡浩賽後出席記者會，敗戰責任攬在自己身上。他表示：「這場比賽的敗仗我要扛，因為我覺得我們這禮拜練習的強度沒有到以往的強度。」他解釋，由於上禮拜剛結束背靠背賽程，為了給球員休息空間，導致備戰不夠充分，「一開始感覺就有點鬆懈，執行防守跟進攻的策略也沒做好。」

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簡浩進一步自省，認為在比賽過程中沒有做出及時的戰術調整，「在比賽中一定要做出一些改變，而我覺得我自已沒有做出比較及時的修改，所以這場比賽我覺得是我的問題。」

9連勝遭斬斷，簡浩強調球隊並未感受到連勝壓力，「我一直跟球員講，我們就是一場一場來，不要想那麼多連勝的東西。連勝、連敗都一樣，我們要準備的是下一場比賽。比賽當天，就是完完全全專注在那一場比賽。」

今日拿下29分、寫下個人本季單場新高的蔣淯安，也對自己的細節失誤耿耿於懷，針對末節遭對手逆轉，他表示，「其實在進攻籃板方面就差了很多，他們抓了16個進攻籃板。而且最後一個關鍵的進攻籃板是我的責任，我沒有卡好阿巴西，讓他把球抓走，這是我必須要去負責的一部分。」

▲福爾摩沙夢想家蔣淯安。（圖／TPBL提供）

▲福爾摩沙夢想家蔣淯安。（圖／TPBL提供）

他也觀察到團隊在心態上的鬆懈，「整場比賽中，我們顯現得比較沒有那麼積極，大家不像以往那麼專注、保持活力與能量。我們有很多地方需要修正，希望從輸球中找出問題點再進步。」

關鍵字： TPBL夢想家中信特攻蔣淯安簡浩

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