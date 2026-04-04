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0比6落後也不怕！魔鷹9局超前一擊　台鋼7比6雨中逆轉味全

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者胡冠辰／天母報導

台鋼雄鷹上演驚天大逆轉！4日客場與味全龍一戰一度陷入0比6落後的險境，但他們在比賽後半段展現強大韌性，從6局上開始逐步追分，8局靠對手捕逸與關鍵安打扳平戰局，9局再由魔鷹敲出超前安打，終場以7比6在客場完成不可思議的逆轉勝。

首局王維中雖投出兩次保送但力保不失，不過2局下遭遇亂流，遭劉俊緯敲出二壘安打後，蔣少宏擊出帶有1分打點的滾地球，幫助味全龍以1比0先馳得點。

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3局下味全龍攻勢再起，郭天信率先敲安，陳子豪補上安打帶有1分打點，隨後朱育賢也敲安上壘；緊接著劉基鴻大棒一揮轟出一發3分砲，一舉將比分擴大至5比0。

▲劉基鴻開轟。（圖／味全龍）

▲劉基鴻開轟。（圖／味全龍）

5局下，味全龍靠著保送與兩次觸身球攻佔滿壘，劉俊緯再度建功，擊出滾地球再添1分打點，取得6比0領先。

總計王維中今日面對前東家主投5局，用90球（51顆好球），被敲出6支安打包含1發全壘打，失掉6分皆為責失分，追平個人生涯單場失分新高，另有2次三振與3次保送。

而味全龍先發投手梅賽鍶表現則相當亮眼，主投6局用了91球，僅被敲出5支安打失1分，送出5次三振與1次保送。

▲味全先發洋投梅賽鍶。（圖／味全龍）

▲味全先發洋投梅賽鍶。（圖／味全龍）

另外值得注意的是，龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠在6局上守備時因左膝痠痛提前退場，球團回報表示，吉力吉撈後續將再做進一步檢查。

陷入6分落後的台鋼雄鷹在比賽後半段展現強大韌性；6局上曾子祐先擊出三壘安打，吳念庭敲出適時安打追回1分。

7局上面對龍隊第二任投手李致霖，湯家豪先敲安上壘，陳文杰再補上安打打下第2分，隨後曾子祐面對接替投球的王伯洋擊出高飛犧牲打，將比分追近至3比6。

▲吉力吉撈·鞏冠左膝酸痛，後續再做進一步檢查。（圖／味全龍）

▲吉力吉撈·鞏冠左膝酸痛，後續再做進一步檢查。（圖／味全龍）

關鍵8局上，龍隊換上黃暐傑後援卻無法止血；王柏融率先敲出二壘安打，隨後顏郁軒、劉時豪先後選到保送攻佔滿壘。

關鍵時刻蔣少宏發生致命捕逸，讓台鋼兵不血刃跑回第4分，緊接著紀慶然在得點圈有人時敲出適時安打，一棒打回2分打點，幫助台鋼雄鷹在8局上不可思議的以6比6扳平戰局，也逼得味全龍緊急換上李超接替投球，雙方回到原點。

9局上龍隊選擇讓李超續投，首棒打者曾子祐擊出內野安打，隨後吳念庭憑藉鷹眼選到保送，下一棒魔鷹敲出1分打點超前安打，率隊7比6取得本場比賽首次超前；9局下龍隊反撲未果，最終台鋼雄鷹7比6在客場完成不可思議的逆轉勝。

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、台鋼雄鷹

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