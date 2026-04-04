生涯對味全連17場不勝　江承諺不在意紀錄：先把自己工作做好

▲中職江承諺。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

台鋼雄鷹昨（3日）作客天母挑戰味全龍，左投先發江承諺迎來本季初登板，繳出主投5局僅失1分的優質內容；然而雄鷹牛棚在比賽後半段失守，終場以4比5遭龍隊逆轉，也讓江承諺面對味全龍的「跨季連續17場不勝」魔咒持續發威。

對此，他本人看得很淡，強調專注於場上任務才是首要之務，反倒對4局上面對首名打者投出的四壞球保送感到十分在意。

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回顧這場比賽，江承諺用86球（其中51顆好球）完成5局投球任務，期間被敲出5支安打、送出4次三振與1次保送；他唯一丟掉的1分正是因為4局上率先保送了龍隊強打陳子豪所致。

儘管帶著勝投資格退場，但戰局在8局下風雲變色，接替投球的施子謙慘遭龍隊小將劉俊緯一棒擊出追平三分砲，不僅讓比數回到原點，江承諺的勝投也瞬間化為烏有。

翻開過往對戰數據，江承諺生涯遭遇味全龍可說是吃足苦頭；在昨日賽前他對戰龍隊的成績僅為2勝12敗，且正處於連續16場無法拿下勝投的紀錄。

他前一次對味全奪勝，甚至要追溯至2021年4月18日，當時他以97球主投7局，狂飆8次三振、僅挨1安無失分。

雖然錯失了終結尷尬紀錄的絕佳機會，但談及這項跨季魔咒，江承諺坦言自己知道這項紀錄，不過他並不在意，認為重點還是把自己的工作做好。

對於自己首戰投滿5局的表現，他自評整體尚可接受，但也直言，最大的課題仍是4局上面對陳子豪的那個保送打席，這是他接下來必須優先修正的重點。

至於生涯對戰龍隊總是陷入苦戰的原因，江承諺最後明確點出對手陣容升級帶來的威脅：「味全的打線本來就不錯，後續他們補強，補到蠻多好的打者，所以不管是我還是誰，對他們應該都沒有那麼順手。」