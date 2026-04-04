MVP台上跳舞羞爆！後藤光尊與神犬互動　被妻虧「外遇現場」

▲後藤光尊與神犬萊芙。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將總教練後藤光尊3日率隊拿下新莊主場開幕戰勝利後，賽後被拱上MVP頒獎台與張育成共舞，意外成為全場焦點。他受訪時笑稱，這是自己「人生第一次」在萬人面前跳舞，直呼既突然又害羞。

談到當下情況，後藤光尊坦言完全沒有心理準備，「被Joyce（富邦育樂總經理陳昭如）叫上去時就有不祥的預感。」他透露，其實早就知道中職有MVP賽後跳舞的傳統，但沒想到自己也會被拉上台，「那種事情我不擅長，真的蠻丟臉的。」

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他事後回看影片更覺得好笑，「看起來好像有在跳，但其實根本沒動起來。」甚至笑說比起執教比賽，跳舞還更讓人緊張，「流了很多汗，連林桑都笑翻。」對於張育成開玩笑希望他未來多跳幾次、象徵球隊多贏球，他則連忙回應「夠了夠了」。

此外，4日原訂由在世界棒球經典賽爆紅的「神犬」萊芙擔任開球嘉賓，最終因雨延賽無緣登場。後藤光尊笑說自己很喜歡狗，但與萊芙互動畫面被太太看到後，還被虧是「外遇現場」。他也透露來台前一天曾痛失一隻愛犬，目前家中仍養著兩隻豆柴，平時會透過照片或視訊關心牠們。