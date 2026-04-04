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黃仲翔本季小聯盟1A首先發　4局飆6K無關勝敗

▲▼ 黃仲翔 。（圖／截自visaliarawhide IG）

▲ 黃仲翔 。（圖／截自visaliarawhide IG）

文／中央社

旅美亞利桑那響尾蛇隊投手黃仲翔本季小聯盟1A首場先發出賽，投4局飆出6次三振、無失分，球隊終場以6比3擊敗科羅拉多洛磯隊，黃仲翔無關勝敗。

20歲投手黃仲翔去年球季從新人聯盟出發，球季中升上小聯盟1A，今年開季從小聯盟1A出發，本季首場先發出賽今天對上洛磯隊。

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黃仲翔1局上三振抓下第1個出局數，接著投出觸身球保送、四壞保送，及時回穩，三振抓下第2個出局數，再讓打者敲出左外野方向飛球出局。

2局上依序讓打者敲出三壘方向滾地球、中外野方向飛球出局，接著投出觸身球保送後，牽制一壘抓到離壘跑者，沒讓對手延續攻勢。

3局上2人出局後黃仲翔被敲出安打，接著三振抓下出局數、凍結對手攻勢，4局上讓對手3上3下，4局投完退場。 黃仲翔今天總計投4局僅被敲出1支安打，投出6次三振，但也出現3次四死球保送，無失分、無關勝敗。

響尾蛇隊開賽就有攻勢，1局下培瑞斯（Enyervert Perez）敲出2分砲，2局下梅希亞（José Mejía）補上陽春砲，4局下再靠著接連安打、保送，單局攻下3分、奠定勝基，終場以6比3搶勝。

關鍵字： 黃仲翔響尾蛇小聯盟三振勝利

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